Tabla de posiciones y dónde ver EN VIVO los partidos de la fecha 4 de LigaPro 2026

Con tres victorias consecutivas, Independiente del Valle llega como líder a la fecha 4, pero varios equipos acechan la cima

Barcelona SC busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026.

La fecha 4 de la LigaPro 2026 promete emociones en el campeonato ecuatoriano. Los clubes ultiman detalles para una nueva jornada que tiene como líder a Independiente del Valle, con 9 puntos, luego de conseguir tres victorias consecutivas en las primeras jornadas.

Sin embargo, el liderato todavía no está asegurado. En la fecha 4 deberán enfrentar a Aucas. El partido se jugará en el estadio Banco Guayaquil y será clave para mantener la punta.

Además, varios equipos acechan de cerca al líder. Libertad, Delfín, Deportivo Cuenca y Barcelona SC podrían aprovechar cualquier tropiezo de Independiente para tomar el liderato de la LigaPro 2026.

Independiente del Valle es el líder de la LigaPro 2026. Cortesía

Barcelona SC busca acercarse al liderato del campeonato



Precisamente, el conjunto torero tendrá un duelo clave ante Guayaquil City. Barcelona SC buscará una victoria que le permita acercarse a la cima de la clasificación, mientras que el City necesita sumar puntos para mejorar su situación en la tabla.

Emelec necesita una victoria para salir del fondo

Otro equipo que llega presionado es Emelec. El cuadro eléctrico atraviesa un inicio complicado y necesita sumar su primera victoria cuando reciba a Orense, con el objetivo de salir de los últimos puestos.

Así se jugará la fecha 4 de la LigaPro 2026

Viernes 13 de marzo

Técnico Universitario vs Libertad / Estadio Bellavista / 16:30 / Zapping Sports

Deportivo Cuenca vs Leones / Estadio Alejandro Serrano Aguilar / 19:00 / Zapping Sports

Sábado 14 de marzo

Independiente del Valle vs Aucas / Banco Guayaquil / 14:00 / Teleamazonas y Zapping Sports

Delfín vs Manta / Jocay / 16:30 / Zapping Sports

Liga de Quito vs Universidad Católica / Rodrigo Paz Delgado / 19:00 / Zapping Sports

Domingo 15 de marzo

Mushuc Runa vs Macará / Mushuc Runa COAC / 13:00 / Zapping Sports

Emelec vs Orense / George Capwell / 15:30 / Teleamazonas y Zapping Sports

Guayaquil City vs Barcelona SC / Christian Benítez / 18:15 / Zapping Sports

Dónde ver EN VIVO los partidos de la LigaPro 2026

Todos los encuentros de la LigaPro 2026 se podrán ver EN VIVO a través de la plataforma digital y el canal de televisión pagada de Zapping, además de algunos compromisos que también serán transmitidos en señal abierta por Teleamazonas.

La tabla de posiciones de LigaPro 2026

