Toque de queda en Ecuador: quiénes están autorizados a movilizarse

En medio de la vigencia del toque de queda en Ecuador, existen excepciones específicas para la movilidad, entre ellas las personas que forman parte del sistema de emergencias y quienes deben trasladarse por vuelos previamente programados.

Así lo señaló John Reimberg, al explicar que la medida busca restringir la movilidad ciudadana como parte de la estrategia de seguridad, sin afectar actividades consideradas esenciales o previamente justificadas.

De acuerdo con las declaraciones, personal de salud, bomberos, policías, militares y trabajadores vinculados a la atención de emergencias pueden circular durante el toque de queda, siempre que se encuentren en cumplimiento de sus funciones. Esta autorización responde a la necesidad de garantizar la atención inmediata ante incidentes médicos, de seguridad o desastres.

Pasajeros con vuelos también están habilitados

Otra de las excepciones contempla a las personas que tengan vuelos nacionales o internacionales, quienes podrán movilizarse hacia o desde los aeropuertos durante el horario restringido. En estos casos, las autoridades recomiendan portar documentación que respalde el viaje, como boletos o pases de abordar, para facilitar los controles.

Reimberg insistió en que estas excepciones no constituyen salvoconductos abiertos, sino autorizaciones puntuales que deberán ser verificadas por las fuerzas del orden en los operativos de control.

Controles y restricciones se mantienen

El funcionario subrayó que el objetivo del toque de queda es reducir la circulación innecesaria y fortalecer el control territorial, por lo que cualquier persona que no encaje en las excepciones establecidas podría ser sancionada si incumple la medida.

Las autoridades reiteraron que los controles se mantendrán de forma permanente durante el horario del toque de queda y que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar confusión sobre quiénes pueden movilizarse.

Mientras tanto, el cumplimiento de la restricción sigue siendo uno de los ejes de la estrategia de seguridad, en un contexto marcado por la violencia y el reforzamiento de las medidas de control en varias zonas del país.

Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.



En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026

Toque de queda del 15 al 30 de marzo



Daniel Noboa informó que se aplicará un toque de queda desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a las 24:00. La restricción regirá específicamente en las provincias de:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

