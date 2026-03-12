Río Yanuncay se desborda en Cuenca por lluvias; reportan alertas e inundaciones

Crecida del río Yanuncay causa inundaciones en Cuenca; autoridades declaran prealerta y piden alejarse de las orillas

El río Yanuncay se desbordó en Cuenca tras intensas lluvias, provocando inundaciones y alertas en varias zonas.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la provincia del Azuay provocaron la crecida del río Yanuncay en el sur de la ciudad de Cuenca, situación que ha generado alertas por posibles desbordamientos e inundaciones en varios sectores.

Durante la jornada, la fuerza del caudal se volvió evidente en distintos puntos del río, donde árboles, ramas y vegetación fueron arrastrados por la corriente, reflejando el incremento del nivel del agua.

Árboles arrastrados y represas de agua en la avenida Primero de Mayo

Uno de los puntos más afectados se registró en los alrededores de la avenida Primero de Mayo, donde el aumento del caudal generó una especie de represa natural debido a la acumulación de troncos, maleza y sedimentos.

En ese sector incluso varios árboles cedieron ante la fuerza del agua y terminaron cayendo al río, mientras la corriente continuaba arrastrando restos de vegetación.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a las orillas, ya que el nivel del río y la velocidad de la corriente representan un riesgo para quienes intenten aproximarse.

Inundaciones en sectores cercanos al río Yanuncay



Además de la crecida del río, se reportaron zonas inundadas en distintos sectores del sur de Cuenca.

Entre los puntos afectados está el ingreso a San Miguel, en el sector de la parroquia Sayausí, así como áreas cercanas a la avenida Primero de Mayo, particularmente en el barrio Los Cantones, ubicado aguas abajo del río Yanuncay.

La crecida del río Yanuncay en el sur de Cuenca, tras intensas lluvias en Azuay, mantiene en alerta a varios sectores por riesgo de desbordamientos e inundaciones. foto: CLAUDIA PAZÁN

Cuatro ríos de Cuenca en prealerta

Las autoridades recordaron que Cuenca cuenta con cuatro ríos principales y que varios de ellos se encuentran en estado de prealerta ante el riesgo de desbordamiento, debido a las precipitaciones continuas registradas en la zona.

Aunque en ciertos momentos se ha observado una leve disminución de la presión del agua, la fuerza del caudal sigue siendo considerable, por lo que el llamado oficial es a mantenerse alejados de las riberas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

