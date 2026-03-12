‘Macrohard’: Elon Musk propone software autónomo con Tesla y xAI

Musk se refiere a 'Macrohard' como un sistema de inteligencia artificial diseñado para desarrollar software de forma autónoma.

El empresario tecnológico Elon Musk anunció el miércoles 11 de marzo un nuevo proyecto conjunto entre Tesla y xAI orientado al desarrollo autónomo de software. La iniciativa, bautizada como Macrohard, forma parte del acuerdo de inversión entre ambas compañías y apunta a crear sistemas de inteligencia artificial capaces de diseñar y gestionar programas informáticos con mínima intervención humana.

La propuesta busca avanzar hacia una etapa en la que la programación pueda ser ejecutada directamente por agentes inteligentes que analicen información, tomen decisiones y generen códigos de manera automática. De concretarse, esta tecnología podría transformar la forma en que se crean aplicaciones y plataformas digitales, reduciendo tiempos de desarrollo y ampliando el alcance de las herramientas basadas en inteligencia artificial.

Macrohard or Digital Optimus is a joint xAI-Tesla project, coming as part of Tesla's investment agreement with xAI.



— Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2026

¿Cómo funcionará el sistema de 'Macrohard'?

El proyecto, también conocido como Digital Optimus, plantea un sistema en el que distintos componentes de inteligencia artificial trabajan de forma coordinada. En este esquema, el modelo Grok actuaría como una especie de “navegador” o guía del sistema, analizando en tiempo real la información que aparece en la pantalla de un ordenador, así como las acciones realizadas con teclado y ratón.

El proyecto combina la tecnología de Tesla y xAI para crear agentes capaces de programar y gestionar código sin intervención humana. EXPRESO

Puedes pensar en Digital Optimus como el Sistema 1 y en Grok como el Sistema 2. Elon Musk Empresario

De acuerdo con lo explicado por Musk, Grok funcionaría como la parte analítica del proceso, mientras que el llamado "optimus digital” operaría como el componente instintivo encargado de ejecutar tareas. En conjunto, el sistema sería capaz de procesar continuamente los últimos segundos de actividad en el ordenador y tomar decisiones para avanzar en la creación de software.

En su anuncio Musk se refiere al Digital Optimus como "la parte instintiva de la mente" y a Grok como "la parte pensante" describiendo cómo se integrarán ambos elementos dentro del proyecto.

Además, el sistema utilizaría un hardware especializado de bajo coste combinado con infraestructura de alto rendimiento basada en tecnología de Nvidia, lo que permitiría ejecutar procesos de inteligencia artificial en tiempo real y a gran escala.

Una apuesta estratégica para Musk y sus empresas

Más allá del desarrollo tecnológico, el anuncio también refleja una estrategia de integración entre las compañías vinculadas a Musk. La colaboración entre Tesla y xAI busca aprovechar la infraestructura de inteligencia artificial de ambas empresas para desarrollar nuevas herramientas capaces de automatizar procesos complejos dentro de la industria del software.

Según los primeros detalles del proyecto, Macrohard podría incluso llegar a emular el funcionamiento de equipos completos de desarrollo, lo que permitiría que agentes de inteligencia artificial diseñen y mantengan programas informáticos de manera autónoma. Esta visión encaja con la apuesta de Musk por acelerar la inversión en sistemas de IA capaces de operar de forma independiente y competir con otras grandes tecnológicas del sector.

Si el proyecto avanza como está previsto, Macrohard podría convertirse en una de las iniciativas más ambiciosas dentro del ecosistema de inteligencia artificial impulsado por Musk, consolidando el papel de Tesla y xAI en la carrera global por el desarrollo de software automatizado.

