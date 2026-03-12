Willian Pacho y su partidazo en el PSG vs. Chelsea que Europa no ignora

Willian Pacho, defensor del PSG, durante el partido de ida de octavos de final de Champions League ante Chelsea.

El despliegue físico y técnico que Willian Pacho exhibió ante Chelsea continúa generando elogios de la prensa internacional.

El ecuatoriano estuvo firme y ‘borró’ con su marcaje personal a Joao Pedro y Pedro Neto, referentes ofensivos de los Blues en la goleada 5-2 por la Champions League. Además, dejó su huella en el marcador al asistir a Khvicha Kvaratskhelia en el cuarto gol, acción que permitió a los parisinos acariciar el boleto a los cuartos de final.

El diario L’Équipe resaltó la solidez del tricolor y lo describió como un “muro difícil de superar”. El rotativo no dudó en elogiar su actuación y le otorgó una nota de 7/10: “Joao Pedro tuvo una gran influencia, pero Pacho ganó la batalla física. En el duelo, en su anticipación, se notaba el deseo del ecuatoriano de presionar a su oponente directo. Un Pacho agresivo y atento al desmarque”.

Pacho anuló a Joao Pedro. AFP

Por su lado, Le Parisien destacó su lectura del partido y su capacidad para anticipar y corregir los espacios que dejaban sus compañeros cuando el PSG presionaba muy arriba.

Esto se evidenció en sus números en cancha: completó 4 recuperaciones de balón, 2 intercepciones, 1 despeje y registró 93 % de efectividad en sus pases (68/73).

El artículo también menciona el enfrentamiento con su compatriota Moisés Caicedo, uno de los pocos puntos rescatables de Chelsea en un mediocampo que se vio superado tras el error del arquero Filip Jorgensen, que permitió el 3-2 transitorio anotado por Vitinha.

Por otra parte, la plataforma de estadísticas de fútbol OneFootball calificó a Pacho con un sobresaliente 8/10: “Protagonizó un duelo enorme frente a Joao Pedro, que terminó ganando la mayoría de las acciones pese a la insistencia del brasileño”.

“Preparados para sufrir”

Luis Enrique, entrenador del PSG, anticipó que en Londres, donde se disputará el partido de vuelta el próximo martes 17 de marzo, su equipo deberá estar “preparados para sufrir”, a pesar de que el “resultado en París fue muy bueno”.

“Vamos a preparar ese partido de la misma manera, con la misma mentalidad, intentando marcar goles y ganar. Podría ser un problema si pensamos en el resultado como si el partido estuviera decidido. No, todavía tenemos que jugar otro partido”.

