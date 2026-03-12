Segundo Portocarrero, de Irán a nuevo refuerzo de Leones FC para el 2026

El lateral ecuatoriano rescindió con Chadormalu iraní y se perfila como refuerzo de Leones FC para la LigaPro 2026

El mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano sumó este jueves 12 de marzo un movimiento inesperado. El lateral y extremo ecuatoriano Segundo Portocarrero se habría convertido en nuevo refuerzo de Leones FC, tras lograr su desvinculación del club iraní Chadormalu SC, donde militaba desde 2025.

La información comenzó a circular en las últimas horas desde el entorno del fútbol ecuatoriano y apunta a que el jugador de 29 años decidió cerrar anticipadamente su etapa en el Medio Oriente para regresar al país, producto del conflicto bélico que actualmente atraviesa.

Portocarrero había llegado al equipo iraní a inicios de 2025 para competir en la Persian Gulf Pro League, la máxima categoría del fútbol de Irán.

Aunque su paso por el fútbol asiático fue relativamente corto (antes estuvo en Universitario de Perú), el esmeraldeño logró sumar minutos en la liga local antes de iniciar las gestiones para rescindir su contrato y quedar con el pase en su poder.

Experiencia internacional y recorrido en la LigaPro

Portocarrero no es un desconocido en el fútbol ecuatoriano. Formado en las divisiones juveniles de C.S. Emelec, el futbolista ha pasado por varios clubes del país, incluyendo Guayaquil City FC, Deportivo Cuenca, Delfín SC, Macará y Orense SC, además de su etapa en Barcelona SC.

Fiorella Pico sueña con más logros con la Tri femenina Leer más

Su carrera también incluye experiencia internacional reciente, en 2024, con Universitario de Deportes de Perú, donde disputó varios partidos oficiales y sumó minutos importantes en el torneo local e incluso lo ganó, antes de dar el salto al fútbol iraní.

Esa trayectoria lo ha consolidado como un futbolista polifuncional, capaz de desempeñarse como lateral izquierdo o extremo, características que lo convierten en una pieza útil dentro de distintos sistemas tácticos.

Un refuerzo clave para el proyecto de Leones

La directiva del club ha apostado por incorporar futbolistas con recorrido en la élite para fortalecer su estructura deportiva. En ese contexto, la llegada de Portocarrero apunta a reforzar el sector izquierdo del campo, una zona clave dentro del planteamiento del equipo.

EL lateral Segundo Portocarrero es un jugador de confianza de Fabián Bustos Cortesía

Se espera que el jugador se integre de inmediato a los entrenamientos y pueda estar disponible para las próximas jornadas de la LigaPro, en un momento en el que Leones FC busca sumar puntos para mantenerse competitivo en su primera campaña en la Serie A.

Con este fichaje, el equipo envía también un mensaje claro en el mercado: su objetivo no se limita a permanecer en la categoría, sino a construir un plantel capaz de competir con mayor solidez durante la temporada 2026.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!