Bam Adebayo
Bam Adebayo de los Miami Heat fue la gran figura contra los ClippersEFE

Adebayo, segundo mejor anotador de la historia en NBA, por encima de Kobe Bryant

El pívot de los Heat de Miami hizo 83 puntos en un mismo partido y se mete en la historia de la liga más famosa

La NBA vivió el martes 10 de marzo una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria del deporte. El pívot Bam Adebayo protagonizó una actuación monumental al anotar 83 puntos en la victoria de los Miami Heat por 150-129 ante los Washington Wizards, un registro que rompe una barrera histórica y lo coloca entre las mayores leyendas anotadoras que han pisado una duela.

Una marca que parecía intocable

Durante casi dos décadas, los 81 puntos de Kobe Bryant en 2006 se habían mantenido como la segunda mejor actuación individual en la historia de la liga, solo superada por los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

La noche del martes, sin embargo, esa jerarquía cambió. Con sus 83 unidades, Bam Adebayo se convirtió oficialmente en el autor de la segunda mayor anotación en un partido de la NBA, superando una marca que muchos analistas consideraban prácticamente imposible de alcanzar en el baloncesto moderno.

El hito llegó ante un Washington Wizards incapaz de contener la ofensiva del pívot, que dominó tanto en la pintura como desde el perímetro durante los cuatro periodos.

Moisés Caicedo

Moisés Caiedo: ¿Cuál fue el equipo que compró y cómo lo administrará su familia?

Una exhibición ofensiva desde el primer minuto

El camino hacia el récord comenzó temprano. Adebayo encestó 10 de sus primeros 16 tiros de campo, incluyendo cinco triples, y cerró el primer cuarto con 31 puntos, una cifra que ya anticipaba una noche fuera de lo común.

Para el descanso, el pívot acumulaba 43 unidades, lo que para muchos jugadores representaría una actuación estelar completa. En su caso, fue apenas el preludio.

Al finalizar el tercer periodo ya sumaba 62 puntos, y en los minutos finales el público del Kaseya Center se puso de pie para presenciar cómo el jugador alcanzaba los 83, superando definitivamente el registro de Bryant.

La nueva escala de la leyenda

Con este partido, el ranking de las mayores actuaciones anotadoras de la NBA queda de la siguiente manera:

  1. Wilt Chamberlain — 100 puntos (1962)
  2. Bam Adebayo — 83 puntos (2026)
  3. Kobe Bryant — 81 puntos (2006)

El logro convierte la actuación de Adebayo en la mayor exhibición ofensiva del siglo XXI en la NBA, una noche que no solo dio la victoria a los Miami Heat, sino que también cambió para siempre el mapa histórico del baloncesto profesional.

