Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

El toque de queda comenzará a regir el 15 de marzo en cuatro provincias del Ecuador

Militares y policías se desplegarán en zonas estratégicas de las cuatro provincias en donde rige el toque de queda.

El toque de queda que regirá en cuatro provincias de Ecuador podría prolongarse más allá del plazo inicialmente previsto. Así lo anticipó el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que la restricción forma parte de una agenda de operaciones de seguridad que el Gobierno ejecutará junto a las fuerzas del orden.

La medida fue anunciada por el presidente Daniel Noboa como parte de la estrategia para enfrentar el incremento de la violencia criminal y las actividades relacionadas con el narcotráfico en el país.

El toque de queda comenzará a regir el 15 de marzo de 2026 en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, territorios identificados como los más afectados por la violencia.

Restricción nocturna y plan operativo

Según explicó Reimberg, la restricción de movilidad tendrá una duración inicial de 15 días, hasta el 30 de marzo, durante los cuales los ciudadanos no podrán circular en espacios públicos entre las 23:00 y las 05:00.

El horario fue definido por las autoridades por ser el más crítico para la seguridad, momento en el que se concentran gran parte de los delitos y hechos violentos.

Sin embargo, el ministro adelantó que la medida podría extenderse dependiendo del desarrollo de los operativos.

“Esto se va a hacer en 15 días, pero puede extenderse. Menos no va a ser, tenemos una agenda de las operaciones que se van a realizar”, afirmó el funcionario en una entrevista el 10 de marzo de 2026.

Reimberg añadió que el objetivo es golpear al crimen organizado mediante una coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con apoyo internacional. “Se va a atacar el crimen en esta alianza que tenemos con Estados Unidos. Por eso el toque de queda”, sostuvo.

Violencia concentrada en cuatro provincias

La medida se enmarca dentro del estado de excepción establecido mediante el Decreto Ejecutivo 311, que identifica a estas provincias como los principales focos de violencia del país.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Ecuador, entre el 19 de enero y el 14 de febrero de 2026, los territorios bajo esta disposición concentraron:

84,80 % de la delincuencia nacional

91,8 % de las muertes violentas

Las cifras reflejan además el impacto de la crisis de seguridad en el país. Solo en enero de 2026, Ecuador registró 747 homicidios.

De ese total, 521 casos ocurrieron en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que representa el 69,7 % de las muertes violentas del país en ese mes.

Aunque el estado de excepción ya está vigente, el decreto específico que oficializará el toque de queda aún no ha sido emitido, según han señalado las autoridades.

