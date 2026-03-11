Gasolina en Ecuador podría subir hasta 5 %: cuándo cambiarían los precios

Petróleo a $ 100: Gasolinas Extra y Diésel subirán el tope del 5 % este 12 de marzo por el conflicto en Irán

Referencial. El precio de la gasolina en Ecuador podría incrementarse hasta un 5 %, según el nuevo esquema de ajustes anunciado por el Gobierno.

El incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, impulsado por el conflicto armado en Irán y la inestabilidad en Medio Oriente, genera una presión directa sobre los costos de los combustibles en Ecuador. El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado local, cerró recientemente en $90,90, aunque ha rozado los $100 por barril en jornadas volátiles, lo que representa un aumento de hasta el 40 % frente a semanas previas.

Funcionamiento del sistema de bandas

Pese a la escalada internacional, el impacto en el mercado interno ecuatoriano está regulado por un sistema de bandas de precios. Este mecanismo, vigente para las gasolinas Extra y Ecopaís desde junio de 2024, establece que el valor por galón solo puede aumentar hasta un 5 % mensual o reducirse hasta un 10 %, dependiendo de las variaciones técnicas del mercado.

Con base en este esquema, el ajuste que entrará en vigor el 12 de marzo de 2026 proyecta los siguientes valores:

Gasolinas Extra y Ecopaís: Pasarían de $ 2,76 a aproximadamente $ 2,89 por galón.

Diésel Premium: El valor actual de $2,70 podría ascender a cerca de $2,83.

Gasolina Súper: Al no estar sujeta al sistema de bandas, su precio se ajustará directamente según los costos de importación y el mercado global, por lo que se prevé un alza superior a la de los otros combustibles.

Factores técnicos y costos de importación

El analista petrolero Oswaldo Erazo señala que el cálculo para la fijación de precios considera los últimos 20 registros del costo del WTI y sus derivados. Cuando el precio internacional excede el límite permitido por las bandas en el país, el Estado debe cubrir la diferencia mediante subsidios, lo que implica un incremento en el gasto fiscal para los próximos meses si la tendencia alcista persiste.

A este escenario externo se suma la vulnerabilidad de la infraestructura nacional. Ecuador mantiene una alta dependencia de derivados importados, cubriendo con compras externas el 80 % de la demanda de diésel y el 73 % de las gasolinas.

Impacto de la situación operativa interna

La operatividad local también enfrenta desafíos tras la declaratoria de emergencia en la Refinería Esmeraldas y la Terminal Marítima de Esmeraldas, debido a incidentes operativos e incendios registrados recientemente. Esta situación obliga a Petroecuador a incrementar el volumen de importaciones para garantizar el abastecimiento interno.

Al coincidir esta necesidad de compra con los precios elevados del mercado internacional, el costo logístico y de adquisición de combustibles representa un desafío adicional para la gestión energética del país.

