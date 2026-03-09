Escalada en Oriente Medio: Israel golpea el suministro de combustible en Teherán

Humo aún visible en la refinería de Shahran tras el ataque aéreo en Teherán, el 8 de marzo de 2026.

Teherán despertó este domingo 08 de marzo, bajo una asfixiante nube tóxica de humo y lluvia negra. La ofensiva de Israel, que ya cumple nueve días, escaló a un nivel crítico tras el bombardeo sistemático contra cinco instalaciones estratégicas de combustible en la capital y la provincia de Alborz. El ataque, ejecutado durante la madrugada, dejó al menos cuatro trabajadores muertos y una ciudad sumergida en un paisaje apocalíptico de lodo petrolizado.

Pese a que el régimen de los ayatolás intentó transmitir calma asegurando que las llamas están bajo control, la Organización de Protección Ambiental de Irán ordenó el confinamiento total de la población ante la peligrosidad del aire. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron una nueva ola de ataques "a gran escala", advirtiendo que sus objetivos son los activos logísticos que sostienen la maquinaria de guerra iraní.

Teherán bajo asedio y sin tregua

La ofensiva no da tregua. Solo el sábado, la aviación israelí alcanzó 400 objetivos militares, incluyendo lanzaderas de misiles balísticos y plantas de armamento. El balance humano es devastador: se estima que más de 1,300 personas han muerto en territorio iraní desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. A pesar de la destrucción, el Gobierno persa se mantiene firme en su retórica bélica, rechazando cualquier posibilidad de alto el fuego mientras continúen las incursiones en su territorio.

El conflicto se ha extendido además al Líbano, donde Israel bombardeó Beirut por primera vez en esta fase de la guerra, coincidiendo con el hermético proceso de sucesión para elegir al nuevo guía espiritual que reemplace al fallecido Jamenei.

El Golfo Pérsico en llamas

La guerra ya no se limita a las fronteras de los principales contendientes. En una peligrosa maniobra de distracción, Irán lanzó una lluvia de drones y misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, provocando incendios en infraestructuras civiles y militares. Emiratos Árabes Unidos también fue blanco de más de un centenar de proyectiles, dejando un saldo de 14 fallecidos en la región del Golfo.

Desde Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional elevó la apuesta al afirmar que soldados estadounidenses han sido capturados durante los enfrentamientos, acusando a Washington de ocultar sus bajas reales.

China exige frenar la "guerra inútil"

Ante el riesgo de un colapso regional total, la diplomacia internacional ha comenzado a presionar. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, rompió el silencio para exigir un cese inmediato de las operaciones. Según el jefe de la diplomacia china, esta guerra "nunca debería haber estallado" y advirtió que la escalada actual no dejará ganadores, sino una destrucción mutua que amenaza la estabilidad global.

