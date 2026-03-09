Expreso
  Guayaquil

avenida Narcisa de Jesús
En este punto del carril de servicio de la avenida Narcisa de Jesús, en sentido Terminal Terrestre - Pascuales, se harán los trabajos de inspección de tuberías.GOOGLE MAPS

Cierre en avenida Narcisa de Jesús: En este punto se harán trabajos durante dos días

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que las obras se realizarán en uno de los carriles de servicio

En el carril de servicio de la avenida Narcisa de Jesús, en sentido Terminal Terrestre - Pascuales, habrá un cierre parcial entre este martes 10 de marzo de 2026 y el miércoles 11 de marzo.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se hará una inspección de tuberías y nivel freático en el carril de servicio.

Las obras se realizarán en los siguientes horarios:

  • 10 de marzo: Desde las 07:00
  • 11 de marzo: Hasta las 20:00
Trabajos en puentes de la vía Perimetral

En otro punto de la ciudad, en la vía Perimetral, también se realizan trabajos que consisten en reasfaltado de la calzada.

Las obras se ejecutan hasta este martes 10 de marzo, en el primer y segundo puente de esta vía.

La ATM informó este lunes que se trabajaba en el segundo puente, en sentido sur-norte.

Por estas obras y sus consecuentes cierres se recomienda a los conductores que circulen con precaución o busquen vías alternas.

