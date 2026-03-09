ANT: estos son los trámites habilitados y no habilitados desde el 9 de marzo

La ANT retoma la atención de varios trámites de tránsito. Revise qué servicios están habilitados y cuáles siguen suspendidos

La ANT reanudó la atención de más de 150 trámites en Ecuador luego de semanas de suspensión.

Tras varias semanas de suspensión, la atención en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito (ANT) comenzó a reactivarse en Ecuador. Desde este 9 de marzo de 2026, la institución retomó una parte importante de los trámites que habían quedado paralizados en medio de las investigaciones judiciales que afectan a la entidad.

La reanudación ocurre luego de que la Fiscalía iniciara indagaciones dentro de la institución por una presunta red de corrupción, un proceso conocido como caso Jaque, que provocó la interrupción de numerosos servicios desde enero.

Con la reactivación anunciada por la ANT, miles de ciudadanos podrán volver a gestionar trámites relacionados con tránsito, transporte terrestre y documentación vehicular. Sin embargo, la institución aclaró que algunos procesos todavía no estarán disponibles y que la normalización de la atención será progresiva.

ANT retoma más de 150 trámites en Ecuador

Según informó la entidad, desde este lunes se restablecieron nueve servicios principales y 155 trámites a escala nacional. Esto permitirá que los usuarios retomen procedimientos administrativos y gestiones vinculadas con el transporte terrestre que habían quedado pendientes durante las semanas en que el sistema estuvo suspendido.

La reapertura busca atender la demanda acumulada de ciudadanos que necesitan completar procesos relacionados con vehículos, operadoras de transporte y otros trámites de tránsito. Con la reactivación, las agencias de la ANT vuelven a recibir solicitudes para diversos servicios que dependen directamente de la institución.

Estos son los trámites que están habilitados

Reactivación será progresiva

Pese a la reapertura, la entidad explicó que la normalización total del sistema no será inmediata. Algunos servicios continuarán restringidos mientras se completan revisiones técnicas y administrativas. La ANT señaló que la reactivación gradual busca garantizar que los procesos funcionen con normalidad y evitar fallas en los sistemas que se utilizan para gestionar los trámites.

Estos son los trámites que siguen suspendidos

Dos agencias de la ANT continúan cerradas

Aunque la mayoría de oficinas retoma la atención, algunas agencias todavía no reabrirán al público. Las oficinas ubicadas en Cayambe y Mejía permanecerán cerradas de forma temporal mientras se realizan ajustes técnicos en sus sistemas.

La institución explicó que estos trabajos son necesarios antes de restablecer completamente la atención en esos puntos.

La paralización por el caso Jaque

La suspensión de servicios de la ANT ocurrió en enero de 2026, cuando la Fiscalía inició investigaciones dentro de la entidad por presuntas irregularidades. El proceso judicial, conocido como caso Jaque, analiza la posible existencia de una red de corrupción vinculada a la gestión de trámites dentro de la institución.

Durante este período, varios procesos administrativos quedaron paralizados mientras se realizaban revisiones internas y controles en los sistemas. Tras más de un mes de afectaciones, la ANT decidió retomar gradualmente la atención para reducir el impacto en los ciudadanos.

