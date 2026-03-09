Nicola Coughlan critica la obsesión con su cuerpo y rechaza el 'body positive'

La actriz de Bridgerton cuestiona que su trabajo sea reducido a su físico y priorizando su carrera actoral

Nicola Coughlan, protagonista de Bridgerton, ha cuestionado que la conversación pública sobre su carrera se centre en su físico en lugar de su trabajo actoral.

La actriz irlandesa Nicola Coughlan, conocida mundialmente por su papel en la serie Bridgerton, volvió a sacudir el debate sobre la imagen corporal en la industria del entretenimiento tras declarar que no tiene interés en ser considerada un ícono del “body positive”. En recientes entrevistas, la intérprete dejó claro que el constante enfoque en su físico resulta frustrante y reduce su trabajo actoral a un simple tema de apariencia, algo que según afirma desvirtúa el esfuerzo que implica su carrera.

RELACIONADAS Putin reafirma apoyo inquebrantable de Rusia a Irán tras elección de Mojtaba Jameneí

Coughlan explicó que, después de meses dedicados a un proyecto, le resulta decepcionante que la conversación pública termine centrada en su cuerpo. “Trabajas durante meses en algo, no ves a tu familia, te entregas completamente y al final todo se reduce a cómo te ves… es jodidamente aburrido”, dijo la actriz al recordar comentarios que recibió tras su participación en la serie.

La actriz también relató episodios incómodos con seguidores que destacaban su físico antes que su trabajo. En una ocasión, una fan se acercó en un baño para decirle que le encantaba la serie “por su cuerpo”, algo que le generó una reacción de rechazo inmediato. “Me quería morir. Odio tanto esto”, confesó, subrayando que ese tipo de comentarios evidencian cómo la industria y el público siguen obsesionados con etiquetar los cuerpos en pantalla.

Cuándo son los Premios Óscar 2026: horario y dónde ver la ceremonia en Ecuador Leer más

Nicola Coughlan critica las etiquetas sobre su cuerpo en la industria del entretenimiento

Lejos de rechazar la representación de cuerpos diversos, Coughlan sostiene que el problema es que se convierta en una etiqueta permanente. Incluso durante el rodaje de la tercera temporada cuando asegura que había perdido peso y usaba corsés de talla menor continuó siendo descrita como “plus size”, algo que calificó de absurdo y revelador de los estándares distorsionados del entretenimiento.

Apuesta por el activismo y las causas sociales

Mientras evita convertirse en una portavoz del debate estético, la actriz ha enfocado su plataforma en causas sociales y humanitarias. Entre ellas destaca su apoyo a la comunidad trans y campañas de recaudación para la organización benéfica británica (Not A Phase), iniciativa que logró recaudar más de £100.000 tras un fallo judicial en el Reino Unido que afectaba a los derechos de personas trans. Con esta postura, Coughlan busca redefinir su papel público: no como símbolo de belleza o de talla, sino como una actriz que quiere ser juzgada por su talento y su impacto social.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!