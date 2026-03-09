Abdalá y Jacobo Bucaram enfrentan nueva jornada de juicio por caso pruebas Covid-19

Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, Sheinman Oren y Leandro Berrones enfrentan el décimo séptimo día de la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada. Durante la jornada, la Fiscalía continuó con la presentación de su prueba y concluyó la exposición de los documentos incorporados al proceso.

Tras finalizar esta fase de la presentación de la prueba documental, el Tribunal dispuso la suspensión de la diligencia. La fecha y hora para la siguiente audiencia serán notificadas posteriormente a las partes. Bucaram y su hijo participan en la audiencia mediante conexión telemática y no se encuentran privados de libertad.

La audiencia se realiza en Quito, pero Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo asisten vía telemática desde sus residencias en Guayaquil, pues alegaron problemas de salud. En el caso del expresidente, nunca recibió prisión preventiva debido a su edad; mientras que Jacobo Bucaram tuvo un breve paso por la Cárcel 4 de Quito, hasta que recibió la libertad con un habeas corpus.

¿Sobre qué trata el caso?

La Fiscalía sostiene que los procesados habrían conformado una estructura para comercializar 21.000 pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. Según la acusación fiscal, la operación habría involucrado a ciudadanos extranjeros que trasladaban los insumos y a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, quienes presuntamente brindaban seguridad durante el transporte de las pruebas hacia Guayaquil.

Las investigaciones también se originaron tras la detención de dos israelitas, Shy Dahan (+) y Sheinman Oren, en Santa Elena, quienes portaban dinero en efectivo y documentación falsa de agentes. Específicamente, Sheinman Oren tenía una falsa credencial del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo acreditaba como supuesto agente de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos). Por este hecho recibió una condena de 20 meses de cárcel.

El juicio se instaló en 2025, luego de múltiples diferimientos a lo largo de cuatro años y etapas procesales previas, y continúa con la práctica de pruebas ante el Tribunal que deberá decidir la responsabilidad penal de los acusados.

Uno de los procesados fue asesinado en la Penitenciaría

El 8 de agosto de 2020, el ciudadano israelí Shy Dahan fue asesinado dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El ataque ocurrió en el pabellón de extranjeros del centro carcelario. Según los reportes oficiales, fue agredido por otros internos y murió a causa de golpes en la cabeza. En el mismo incidente resultó herido su compatriota Oren Sheinman, quien también se encontraba detenido.

Dahan había sido arrestado semanas antes junto con Sheinman, cuando ambos portaban dinero en efectivo y credenciales falsas que los identificaban como agentes de la DEA. Antes de su muerte, el ciudadano israelí declaró ante la Fiscalía que había vendido pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos a Jacobo Bucaram Pulley, que tiempo después derivó en este caso por presunta delincuencia organizada.

