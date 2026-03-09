Petro responde al Escudo de las Américas: Colombia es clave en la lucha antidrogas

Estados Unidos retiró la certificación que reconocía a Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó en Viena la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este lunes 9 de marzo del 2026 en Viena la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, presentada el fin de semana en Miami como un nuevo mecanismo para combatir a los cárteles y que reúne principalmente a aliados ideológicos latinoamericanos de Donald Trump.

Durante su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, Petro reprochó que Colombia no fuera incluida en la reunión de Miami, pese a que —según dijo— su país es “esencial” en cualquier estrategia internacional contra el narcotráfico. “Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, afirmó.

El mandatario aclaró que su Gobierno no asistió al encuentro en Miami y sostuvo que, aunque no critica la creación de coaliciones políticas, considera que un bloque formado por “17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína” no puede constituir un verdadero “escudo del sur”. “Lo van a agujerear”, afirmó frente al plenario.

A la cumbre de Miami asistieron los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. En contraste, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni Petro, pese a que Colombia ha sido un aliado histórico de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos y su impasse con Colombia

Estados Unidos retiró en septiembre pasado la certificación que reconocía a Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas. En su discurso ante la ONU, Petro defendió que cualquier estrategia contra el narcotráfico debe basarse en cooperación internacional y en la experiencia acumulada por Colombia durante décadas.

Aseguró que el país ha incautado 3.300 toneladas de cocaína, cifra que —dijo— ningún otro Estado ha alcanzado. Explicó además que alrededor del 80 % de la información que permitió esas incautaciones provino de los servicios de inteligencia colombianos, que mantienen redes de cooperación con cuerpos policiales de 75 países en Europa, Asia y América, incluido Estados Unidos.

El mandatario colombiano también se refirió al aumento del consumo de drogas a escala global y señaló que las políticas prohibicionistas han favorecido la expansión de redes criminales transnacionales más sofisticadas y con mayores recursos.

#PolíticaDeDrogas | “42.000 HECTÁREAS DE COCA SE SUSTITUYEN VOLUNTARIAMENTE EN COLOMBIA”: PRESIDENTE PETRO EN LA ONU | Durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes en Viena, el presidente @petrogustavo afirmó que su gobierno impulsa una estrategia de sustitución… pic.twitter.com/zOkfTodpOV — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 9, 2026

Además, insistió en que la producción de hoja de coca en Colombia está vinculada a factores históricos como la desigualdad social y la concentración de la tierra. Recordó que los cultivos se concentran en zonas donde campesinos desplazados por la violencia han encontrado en esta planta una de las pocas alternativas económicas disponibles.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado a finales de febrero, señala que la producción mundial de cocaína superó las 3.700 toneladas en 2023, un aumento del 34 % frente a 2022. Según la JIFE, esta expansión está impulsada especialmente por el caso colombiano, donde crecieron tanto las áreas de cultivo ilícito como la capacidad de producción en los laboratorios clandestinos.

