Tinker Bell tendrá serie live-action en Disney+: lo que se sabe del proyecto Tink

El universo de las hadas de Disney podría expandirse pronto en streaming. La compañía se encuentra desarrollando una serie live-action centrada en Tinker Bell, el icónico personaje asociado a la historia de Peter Pan, que llegaría a la plataforma Disney+ en formato dramático.

Según reportes de Deadline y Variety, el proyecto llevará por título Tink y buscará reinterpretar al famoso personaje en una producción televisiva de acción real. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, la serie marcaría la primera adaptación televisiva live-action centrada exclusivamente en este personaje.

Quién está detrás de la nueva serie de Tinker Bell

El proyecto será desarrollado por las guionistas y productoras Liz Heldens (Friday Night Lights) y Bridget Carpenter, quien ya trabajó con Disney en una la versión de 2018 de Un Viernes de Locos. Volviendo a Tink, la producción proviene de 20th Television y también contará con la participación como productor ejecutivo de Gary Marsh, exjefe creativo de Disney Branded Television.

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen en reserva, y tampoco se ha anunciado quién interpretará al personaje principal ni una fecha de estreno para la serie. Sin embargo, el desarrollo del proyecto confirma el interés de Disney por seguir explorando nuevas historias dentro de su catálogo clásico a través de producciones destinadas exclusivamente al streaming y sus ganas de "revivir" una vez más a la franquicia de las hadas, que había "encontrado su final" con Tinkerbell y la bestia de Nunca Jamás, película animada de 2014.

El personaje apareció por primera vez en la obra teatral Peter Pan de J. M. Barrie y posteriormente se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de Disney tras su aparición en la película animada Peter Pan.

Con el paso de los años, la hada también protagonizó su propia saga de películas animadas dentro de la franquicia Disney Fairies, lo que consolidó su popularidad entre distintas generaciones de espectadores.

Disney Faries como franquicia goza de 6 películas enfocadas en este universo, sin embargo eso también incluye cortos animados centrados en personajes secundarios.

Con Tink, Disney buscaría llevar nuevamente al personaje a la pantalla, esta vez en un formato televisivo que permita explorar su historia con mayor profundidad dentro del mundo mágico que rodea a Nunca Jamás.

