Pixar vuelve a volar alto: 'Hoppers' debuta con 97 % en Rotten Tomatoes

La nueva apuesta de Pixar se posiciona como uno de los lanzamientos mejor valorados del año incluso antes de su estreno

A días de su estreno oficial en cines, previsto para el 5 de marzo, Hoppers ya está dando de qué hablar; la nueva película de Pixar debutó con un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra que la posiciona entre los títulos mejor valorados del año incluso antes de enfrentarse al veredicto del público general.

Las primeras reseñas especializadas destacan la originalidad, el ritmo narrativo y la capacidad para equilibrar humor, aventura y reflexión; logrando de manera preliminar que Hoppers supere la prueba inicial de la crítica, generando altas expectativas para su llegada a salas.

Con esta calificación, la cinta supera en puntuación inicial a producciones emblemáticas del estudio como Toy Story 4, Ratatouille y Monsters, Inc., consolidándose como uno de los estrenos mejor rankeados en la historia de la casa productora, en consideración a la ultima década.

Entre castores y ciencia: cuál es la historia de Hoppers

En Disney Pixar, Daniel Chong ha formado parte de grandes producciones del estudio como 'Bolt' e 'Intensamente'. Cortesia

Dirigida por Daniel Chong (creador de Escandalosos), Hoppers parte de una premisa tan curiosa como ambiciosa: el qué pasaría si los humanos pudieran infiltrarse en el mundo animal utilizando tecnología avanzada. La historia sigue a Mabel Tanaka, una joven de 19 años que, gracias a un innovador experimento científico, logra "transferir" su conciencia al cuerpo de un castor robótico para interactuar con animales reales sin alterar su comportamiento natural.

A partir de ese punto, la película construye una aventura que mezcla comedia, ciencia ficción y comentario ambiental. En el corazón del relato hay una reflexión sobre la relación entre humanos y naturaleza, el impacto ecológico y la ética detrás del avance tecnológico; teniendo en cuenta la reacción de los propios animales sobre los humanos.

El elenco de voces reúne a reconocidas figuras de Hollywood como Piper Curda, conocida por la serie de Disney Channel: Yo no lo hice, quien en esta ocasión da vida a Mabel; a ella se suma Bobby Moynihan, recordado por su participación en Monsters University, en el papel del Rey George y como gran figura del reparto, Meryl Streep, quien presta su voz a la imponente Reina Insecto.

En el apartado visual, la película apuesta por una animación vibrante que contrapone el entorno natural con los elementos tecnológicos que atraviesan la trama. El resultado, según la crítica especializada, es una propuesta fresca que amplía el espectro creativo del estudio en su etapa más reciente.

Rotten Tomatoes: esto es lo que dicen los usuarios

El primer día la película era calificada con un 98%, sin embargo con el paso de los días y el incremento de reseñas bajó un punto. Pixar

Lo que distingue a 'Hoppers' del resto de las películas recientes de Pixar, es su irreverencia cómica. La película original de Daniel Chong es divertidísima. Johnny Oleksinski

New York Post

Más alla de su irreverencia, el estreno de Hoppers parece representar un momento clave para Pixar que rompe con el estigma de producciones previas.

La empresa que tras varios estrenos tuvo como piedra angular en sus tramas el peso emocional y la introspección lo que queda explicito en títulos como Soul y Luca, generando que en esta nueva producción se introduzca un tono más dinámico y arriesgado, que combina comedia, ciencia ficción y comentarios ambientales en una fórmula que refresca el catálogo del estudio.

Para diversos analistas, la película demuestra que Pixar aún puede reinventar su propuesta narrativa sin desprenderse de su sello autoral, apostando por historias originales que conectan tanto desde el entretenimiento como desde la reflexión.

Más allá de la pantalla: la estrategia promocional

Como parte de su campaña de lanzamiento, Pixar ha comenzado a desplegar una estrategia promocional que va más allá de los tráilers y avances tradicionales.

Entre las acciones promocionales más comentadas destaca la futura colaboración con Fortnite, programada para el 5 de marzo, misma fecha del estreno del filme en Ecuador. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, la naturaleza física y el diseño de los personajes de Hoppers abre la posibilidad de que se integren como parte de la línea de “acompañantes” dentro del juego, tal como ha ocurrido con otras franquicias. Ejemplos recientes incluyen a Bob Esponja, inspirado en la serie homónima, Rigby de Un Show más y Toallin de South Park.

Es así como, la sinergia con una de las plataformas más influyentes del ecosistema gamer permitiría a Hoppers ampliar su alcance hacia audiencias jóvenes y comunidades digitales, reforzando el impacto cultural del estreno más allá de la mercancía oficial en tiendas de Disney o de las promociones tradicionales en salas de cine a nivel global.

