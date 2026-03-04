Pabel Muñoz responde a críticas que califican de "obeso" al Municipio de Quito

El periodista de Radio Centro, Juan Xavier Benedeti, calificó al Municipio de Quito como “obeso”

El alcalde de Quito ha cuestionado la reciente reforma al Cootad.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, salió al paso de las declaraciones del periodista de Radio Centro, Juan Xavier Benedeti, quien calificó al Municipio como “obeso” en medio del debate por la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

“Hay ignorancia cuando se desconoce algo, o cuando, por descuido o desinterés, alguien no quiere aprender o informarse”, escribió Muñoz al iniciar su respuesta pública, difundida a través de su cuenta en X, donde compartió el video del comentario de Benedeti.

El pronunciamiento se produce luego de que, el 3 de marzo de 2026, Benedeti cuestionara la estructura municipal en el contexto de la reforma que obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto a inversión y servicios públicos, y el 30% a gasto corriente, incluido el pago de sueldos.

En su intervención, el periodista sostuvo que “Quito no solo está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, también está a 143 millones de dólares en nómina municipal: 10.450 funcionarios, 812 cargos, 13 secretarías y 32 direcciones”.

Añadió que el “Municipio capitalino es obeso, con grasa administrativa que consume el 26% de la masa salarial”, y cuestionó lo que calificó como excesiva burocracia.

“Una ciudad con responsabilidades únicas”

En la publicación, Muñoz defendiendo la estructura del cabildo y subrayó la naturaleza particular de la capital. Recordó que Quito es Distrito Metropolitano desde la ley de 1993 y que, a lo largo de 492 años, ha acumulado competencias y servicios que ningún otro municipio del país administra.

Como ejemplo, mencionó que la Policía Metropolitana cumplió recientemente 200 años de vida institucional y que la Unidad Educativa Antonio José de Sucre tiene 132 años de existencia. Destacó que el Municipio sostiene una planta de 1.400 docentes que atienden a 27.000 estudiantes, algo que, aseguró, no ocurre en otras ciudades del Ecuador.

El alcalde también defendió que el 89% del personal municipal trabaja en territorio y en atención directa a la ciudadanía, lo que, según dijo, se refleja en coberturas del 98,6% en agua potable y 95% en alcantarillado.

Servicios que se mantienen en Quito

Además, recordó que Quito cuenta con el Metro, un sistema inexistente en otras ciudades ecuatorianas, y mantiene una red pública de servicios sociales, culturales y de conservación patrimonial.

“Mientras otras ciudades han delegado o privatizado servicios, en Quito la mayoría de nuestras empresas públicas han demostrado que pueden servir bien a sus ciudadanos”, afirmó.

Muñoz cerró su mensaje con una crítica: “No se puede permitir que se hable a la ligera de una realidad que, según veo, no conocen en absoluto. No sean ignorantes ni por desconocimiento, ni por negligencia”.

