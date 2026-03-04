Industrias 'desvían' cauces y provocan el colapso de los cantones en Guayas

La Dirección de Riesgos de la Prefectura abrió expedientes a productores por desviar ríos hacia las comunidades

Las severas anegaciones que azotan a los 25 cantones de la provincia del Guayas durante la actual etapa invernal de 2026 no solo responden a las intensas precipitaciones, sino a la intervención irregular de empresas privadas que bloquean y alteran la dirección natural de los ríos.

Entrevista con la Dirección de Gestión de Riesgos de la Prefectura

Carlos Cuesta, director de mitigación y respuesta de la Prefectura del Guayas, reveló a EXPRESO que el sector camaronero y bananero manipula el sistema hídrico para retener agua durante el verano. Al presentarse las crecientes actuales, estas industrias cierran sus compuertas, desviando el caudal de desfogue directamente hacia las comunidades vulnerables.

Carlos Cuesta, en entrevista con EXPRESO EXPRESO

El funcionario, economista con 15 años de trayectoria en la gestión pública y exintegrante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), detalla cómo el uso industrial del suelo está sumergiendo a localidades enteras mientras el Estado y los municipios debaten sus competencias preventivas.

Fenómeno de 'El Niño Costero' y cómo amenaza con inundar más al Guayas Leer más

- ¿De qué manera el sector productivo interviene y agrava las afectaciones en la provincia?

- Hablamos de bananeras y camaroneras que durante el verano requieren agua y desvían los cauces para sus propiedades. En invierno, cuando incrementa el caudal, cierran esos pasos para que el agua se vaya como un desfogue hacia otros sitios. Eso nos pasó en Durán, en los sectores La Ensenada y Doce Hermanos. También ocurrió en El Triunfo, en La Matilde, donde los canales agrícolas hicieron que el río se desborde hacia las comunidades.

- ¿Se han tomado medidas legales o sanciones frente a estas intervenciones irregulares?

- Está prohibido, por algo está la necesidad de tramitar permisos ambientales. Ante esto, la Dirección de Gestión Ambiental abrió más de 10 expedientes administrativos. En Milagro, una bananera ubicada frente al estero Belín ya tiene un proceso. No se debe desviar un río.

La carretera Jujan - Babahoyo está inundada tras las fuertes lluvias ALEX LIMA

Sanciones insuficientes y el reclamo estatal

La corporación provincial reconoce que las multas económicas resultan ineficientes para frenar estas irregularidades operativas, ya que las grandes corporaciones asumen fácilmente el pago. Por ello, en los casos de reincidencia, la entidad ambiental alista sanciones más severas para frenar el impacto sobre la seguridad civil.

Este colapso territorial por la manipulación de drenes naturales se agudiza por la falta de infraestructura estructural. Al consultarle sobre los reiterados señalamientos del Ejecutivo hacia la supuesta inacción de los cabildos, Cuesta cuestiona la distribución de la obra pública.

Marcela Aguiñaga: "No creo en alquilar partidos. Tenemos casillero y hay un acuerdo" Leer más

- El Estado señala a los municipios por la falta de prevención. ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno central en esta crisis?

- La ley dicta que todos tienen responsabilidad. El Estado central posiciona que hay culpabilidad de las administraciones locales por falta de prevención. Pero yo pregunto: ¿cuál es la inversión del Estado a través de la Secretaría de Riesgos o el Ministerio de Obras Públicas? ¿Cuándo fue la última vez que invirtieron en obras de dragado o limpieza? No es tirarnos la pelota, sino ayudarnos mutuamente.

El panorama administrativo debe enfrentar a corto plazo la confirmación técnica de 'El Niño Costero' advertido por el Inamhi y el Inocar. Según las proyecciones de la Dirección de Riesgos provincial, existe una alta probabilidad de que los remanentes de las precipitaciones extremas de 2026 se unan directamente con el inicio de la temporada lluviosa de 2027.

RELACIONADAS Marcela Aguiñaga alerta sobre incremento sostenido de caudales en embalse del Guayas

A la alteración industrial de los ríos y el incremento del nivel del mar se suma la obstrucción del alcantarillado con artículos de gran magnitud como refrigeradoras, un escenario que tapona el fondo de los sistemas de drenaje con toneladas de sedimento y convierte a las cabeceras cantonales en zonas inhabitables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!