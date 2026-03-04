Daniel Noboa revela video sobre quema de papeles en la Embajada de Cuba en Ecuador

El Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al Embajador de Cuba en el país, este miércoles 4 de marzo

Un hombre quema papeles en la terraza de la Embajada de Cuba en Quito.

Este miércoles 4 de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un video en su cuenta de X en el que se observa a un hombre quemando papeles en una parrilla, en la terraza de la Embajada de Cuba en Quito.

"Parrillada de papeles", indicó el mandatario ecuatoriano, adjuntando el video en el que un ciudadano saca de una funda negro varios documentos y los enciende con fuego en la parrilla

(Te puede interesar: Gobierno de Ecuador declara como persona non grata al embajador de Cuba)

Noboa realizó la publicación a las 17:34 de este miércoles 4 de marzo, horas después de que el Gobierno ecuatoriano declaró como persona non grata a Basilio Antonio Gutiérrez García, embajador de Cuba en el país sudamericano, así como a la misión diplomática de esa nación.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Misión diplomática de Cuba en Ecuador debe salir del país en 48 horas

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador estableció un plazo de 48 horas para que el embajador y todos los funcionarios de la misión diplomática cubana abandonen el territorio nacional.

La Habana tiende puente con EE.UU. para esclarecer incidente en aguas cubanas Leer más

Aunque no ha revelado el motivo de la decisión, la Cancillería ecuatoriana alegó que declaró como persona non grata al embajador cubano "en ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

A través del Decreto Ejecutivo N°. 317 emitido este miércoles 4 de marzo, el presidente Noboa dio por terminadas las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante Cuba.

Asimismo, el decreto deja sin efecto las designaciones que Borja López mantenía ante la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, todas con sede en La Habana.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!