Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

La repentina autorización de viaje a dos jueces pone en duda la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

Figura. Aquiles Álvarez, preso desde el 11 de febrero, solicitó que un tribunal revise si su prisión preventiva es legal, proporcional o necesaria.

Primero fue el fiscal Dennis Villavicencio, quien no llegó a la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, procesado en el caso Goleada. Ahora, dos de los jueces que conforman el Tribunal de Apelación son enviados de viaje a Panamá para asistir a un evento de magistrados, justo el mismo día en que está señalada la diligencia.

Una sesión nocturna para autorizar la comisión de servicios al exterior

Para enviarlos de viaje, el Consejo de la Judicatura se reunió en noche del 3 de marzo de 2026. Damián Larco, Magaly Ruiz y Alfredo Cuadros asistieron a la sesión extraordinaria para tratar la invitación remitida por la Fiscalía General del Estado, entidad que es parte procesal en el caso Goleada, a una asamblea de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, que se realiza el 5 y 6 de marzo de 2026, en Panamá.

De los 1.800 jueces del país, la Judicatura escogió a magistrados de la Unidad Anticorrupción, sin que en la sesión se hayan expuesto las razones. Y, dentro de esta unidad especializada, seleccionaron a Silvana Lorena Velasco Velasco y Byron Leonardo Uzcátegui Arregui, integrantes del Tribunal de Alzada del caso Goleada. El argumento fue que no registran sumarios administrativos.

La Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura eligió los nombres de los jueces y argumentó que “su ausencia no causará afectación al servicio de justicia”. Sin embargo, ese argumento tampoco fue analizado en el Pleno: ninguno de los vocales preguntó si los magistrados tenían audiencias pendientes o fallos por reducir a escrito.

El Consejo de la Judicatura tuvo una sesión extraordinaria, la noche del 3 de marzo, para enviar en comisión de servicios de dos de los jueces del caso Triple A. Cortesía

¿Para qué van al evento los magistrados?

La coordinadora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Judicatura, María Dolores Avilés, señaló en la sesión que la representación institucional en ese evento era importante para:

Incidir técnicamente en la negociación del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Identificar oportunidades concretas de cooperación técnica y financiera.

Adquirir conocimientos especializados en acceso a la justicia, modernización judicial, transparencia institucional, justicia digital y cooperación judicial internacional.

Promover la réplica de buenas prácticas que optimicen la prestación del servicio de justicia en el Ecuador.

Sin embargo, ninguno de estos puntos se refiere a justicia especializada en delitos contra la corrupción o delincuencia organizada. En la sesión plenaria tampoco se especificó la necesidad de enviar a estos jueces en lugar de otros magistrados, como, por ejemplo, jueces de la Corte Nacional de Justicia.

La tutela de los derechos en duda

Álvarez permanece privado de libertad desde el 11 de febrero de 2026, dentro del caso Goleada, en el que es procesado por el presunto delito de delincuencia organizada vinculada al comercio de combustibles. También est´án presos en la cárcel de Turi sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez, y Fernando Patricio Peñaherrera Venegas y César Emilio Bravo Ibañez. Su defensa solicitó la audiencia de apelación con el objetivo de que el tribunal revise la legalidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva dictada por el juez Jairo García.

Hasta la publicación de esta nota, 12:40 del 4 de marzo, el tribunal del caso Goleada aún no había emitido una providencia para informar a las partes si la audiencia se mantiene, se suspende o será reprogramada para una nueva fecha.

