Universidad Europea ofrece becas parciales para ecuatorianos junto a OEA y OEI

La Universidad Europea abre convocatorias de becas parciales del 50 % para maestrías online en 2026

La Universidad Europea anunció convenios con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), orientados a ampliar el acceso a programas de educación superior en modalidad online. Estas alianzas permitirán que estudiantes de Ecuador y otros países de la región postulen a becas parciales del 50 % para cursar maestrías oficiales durante 2026.

Becas OEI: requisitos y convocatorias

El acuerdo firmado entre la OEI y la Universidad Europea establece un programa de becas parciales dirigido a estudiantes iberoamericanos, incluidos los ecuatorianos. Los requisitos principales son:

Residir en un país miembro de la OEI, como Ecuador.

Contar con un título universitario.

Haber sido admitido previamente en la Universidad Europea.

El programa cubrirá el 50 % del coste total de docencia y se desarrollará en dos convocatorias:

Primera edición (abril 2026): cierre de postulaciones el 13 de abril y publicación de resultados el 20 de abril.

Segunda edición (octubre 2026): convocatoria abierta desde el 1 de junio, cierre el 30 de septiembre y anuncio de seleccionados el 14 de octubre.

El convenio fue suscrito en Madrid en un acto presidido por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y la rectora de la Universidad Europea de Madrid, Elena Gazapo, junto a representantes académicos.

Becas OEA: acceso a más de 200 titulaciones

De forma complementaria, la Universidad Europea mantiene su colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su Programa de Becas y Capacitación. Este convenio ofrece descuentos del 50 % para programas de maestrías online, ampliando las oportunidades de formación para ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA, entre ellos Ecuador.

Los requisitos para postular incluyen residir en un país miembro de la organización, contar con un título universitario, haber sido admitido previamente en la Universidad Europea y realizar el pago de la reserva de cupo. Además, los aspirantes deben confirmar formalmente su postulación mediante un asesor académico, lo que garantiza la transparencia y el orden en el proceso de selección.

Estas ayudas aplican a más de 200 titulaciones oficiales, lo que permite a los estudiantes ecuatorianos acceder a una experiencia académica 100 % online en una de las redes universitarias más reconocidas de España.

