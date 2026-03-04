Expreso
MSC Ela
Una imagen de dron muestra una vista aérea del MSC Ela, saliendo del puerto de Amberes, cerca de Hansweert, Países Bajos, este miércoles.EFE

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos

El tráfico cae un 90% y algunos buques apagan transpondedores para evadir a los Guardianes de la Revolución iraníes

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron en un comunicado este miércoles, 4 de marzo de 2026, que tienen el "control total" del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

"Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica", aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el martes que la Marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz "si fuera necesario" ante las amenazas de bloqueo de Teherán.

El tráfico de petroleros cayó un 90%

El tráfico de petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz cayó un 90% en una semana, indicó el miércoles en X la empresa de análisis Kpler, en un momento en que Irán continúa su campaña de represalias en el Golfo.

"A diferencia de otros tipos de buques, cuyos movimientos han cesado en gran medida, algunos petroleros siguen cruzando el estrecho de este a oeste, en parte con el transpondedor apagado", precisó Matt Wright, analista de Kpler.

El presidente de la Asociación Freight Forwarders de Marruecos (AFFM), Rachid Tahri, indicó este miércoles que a causa del conflicto actual se ha definido un sobrecoste de guerra adicional sobre los transportistas que oscila entre 3.000 dólares (2.500 euros) para un contenedor de 20 pies y 4.000 dólares (3.400 euros) para un contenedor de 40 pies.

