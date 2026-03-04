Estudio: ser conductor de Uber, una vía de escape al desempleo en Ecuador

Un estudio del BID muestra que gran parte de los graduados universitarios que no hallan empleo se adhieren a Uber

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que la decisión de adherirse a la plataforma Uber como conductor es una vía temporal de escape al desempleo para los hombres jóvenes en Ecuador.

El estudio denominado ‘Conduciendo a través de la economía gig en América Latina: perspectivas y opiniones de los conductores de Uber sobre necesidades, riesgos y oportunidades’, se realizó a finales del año pasado y hace un paneo de la situación y perfil del conductor de esta plataforma en 8 países de América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.

De Ecuador, el BID realizó de manera online encuesta a una muestra de 729, cuyos datos revelaron que, de todos los participantes, al menos el 50 % tiene como único ingreso el trabajo de conductor y que el resto se dividen entre estudiantes, desempleados en búsqueda de trabajo, enfermos, padres a tiempo completo o jubilados. Además, el 87 % de los encuestados dijo que tenía deudas pendientes.

De acuerdo con el estudio, el 91 % de los conductores en Ecuador son hombres, tienen entre 35 y 39 años de edad, alrededor del 70 % tiene al menos educación de tercer nivel, se conecta a la plataforma 20 horas por semana y gana en promedio 5 dólares la hora.

“Los conductores de Uber tienen un nivel de educación relativamente alto; la mayoría ha completado al menos la educación secundaria o terciaria, mientras que muy pocos no tienen educación formal o títulos de posgrado”, menciona en su reporte el estudio.

Un trabajo temporal

Y es que ser conductor de Uber en Ecuador es un empleo temporal que quienes lo ejercen están en la búsqueda de otra oportunidad laboral, sobre todo para los estudiantes. Así lo indican los resultados del estudio, en el que el 35 % de los encuestados aseguró que se trataba de una ocupación temporal hasta hallar un mejor trabajo. El resto señaló que pretendía continuar con el oficio, aunque halle empleo. Además, la mayoría de los encuestados tenía en promedio 30 meses de antigüedad conduciendo Uber, lo que confirma la hipótesis.

El reporte además señala que muchos individuos y estudiantes desempleados usaron Uber como una herramienta para generar ingresos, ya que una quinta parte de los conductores se consideraban desempleados el mes anterior antes de comenzar a conducir con Uber. “Países como Ecuador y Argentina registraron la mayor proporción de estudiantes desempleados (26% y 24%) respectivamente”, menciona el escrito.

La mayoría no aporta a la seguridad social

Además, el 69 % de los conductores de Uber en Ecuador consultados mencionó que no aporta a la seguridad social y el 35 % dijo no contar con cobertura médica, marcando al país como el que tiene el menor índice de la región, en cuanto a asistencia médica para este tipo de conductores.

En general, los conductores mencionaron que ingresaron a la plataforma de Uber para obtener mayores ingresos, estabilidad salarial y flexibilidad.

El estudio añade que, en general, los conductores de Uber de todos los países consultados, son la principal fuente de ingresos en sus hogares, con una proporción mayor antes de unirse a la plataforma. “Esto sugiere que la economía de plataformas se utiliza como una alternativa tras la pérdida o el cambio de empleo”, dice el informe.

