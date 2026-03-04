Gobierno de Ecuador declara como persona non grata al embajador de Cuba

La Cancillería ecuatoriana indicó que el cuerpo diplomático de la isla debe salir del país en 48 horas

El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en el país.

El Gobierno de Ecuador declaró "persona non grata al embajador de la República de Cuba en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de esa misión.

Según indicó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado emitido este miércoles 4 de marzo, la decisión se adoptó en ejercicio de las facultades que confiere el Derecho Internacional y en conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Según el comunicado, la medida se enmarca en las atribuciones soberanas del Estado ecuatoriano y contempla un plazo de 48 horas para que el embajador y todos los funcionarios de la misión diplomática cubana abandonen el territorio nacional.

José María Borja terminó sus funciones como Embajador de Ecuador en Cuba

Asimismo, el presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo No. 317, mediante el cual dio por terminadas las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante la República de Cuba.

La decisión se adoptó este miércoles 4 de marzo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 10 del artículo 147 de la Constitución y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, según el decreto presidencial.

El documento también deja sin efecto las designaciones concurrentes que Borja López mantenía ante la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, todas con sede en La Habana, Cuba. Estas representaciones diplomáticas habían sido conferidas a través de decretos ejecutivos emitidos entre 2021 y 2024.

En los considerandos, el decreto recuerda que los jefes de misión y de oficinas consulares son funcionarios de libre remoción, conforme establece la normativa vigente.

Asimismo, cita los decretos anteriores mediante los cuales se efectuaron los respectivos nombramientos diplomáticos en los países del Caribe.

La ejecución del Decreto Ejecutivo No. 317 quedó encargada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

