Verde 70 anuncia Fulgorama Tour 2026 con nuevo álbum: Precios y detalles

La gira comienza en Ecuador y luego continua en Europa. Las entradas ya están a la venta

La banda ecuatoriana Verde 70 anunció Fulgorama Tour 2026, una gira que acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum Fulgor, previsto para abril. El proyecto marca una nueva etapa para el grupo, que mantiene actividad musical desde finales de los años noventa.

Con más de 20 años dentro del rock ecuatoriano, la agrupación ha construido un repertorio que forma parte de la radio y de los conciertos en el país. En esta gira, el grupo combinará canciones nuevas con temas que han formado parte de su trayectoria.

Según informó la banda, el disco fue desarrollado entre Madrid y Nueva York, y propone ampliar su lenguaje musical sin abandonar el formato pop rock con el que se consolidó en Ecuador.

La historia de Verde 70 dentro del rock ecuatoriano

Formada en Quito en 1999, Verde 70 surgió en una etapa en la que el pop rock local comenzaba a consolidarse en radios y festivales. La banda alcanzó reconocimiento con canciones como En otros mundos, Me tienes, Si te vas y No puedo estar sin ti, temas que se mantuvieron en programación radial y se convirtieron en parte del repertorio del rock ecuatoriano de los años 2000.

Desde entonces, el proyecto liderado por Darío Castro ha continuado publicando música y realizando giras. En su alineación actual participan también Lisa María, César Galarza, Bastián Napolitano y Diego Saa.

En los últimos años, el grupo ha realizado conciertos con convocatorias de más de 4.000 personas en Quito y Guayaquil, además de presentaciones en España y Estados Unidos, lo que ha ampliado su presencia fuera del país.

Fulgor: el nuevo disco de Verde 70

El álbum Fulgor será el punto de partida de esta nueva gira. El proyecto fue producido entre Europa y Estados Unidos y plantea nuevas exploraciones dentro del sonido del grupo.

La banda explicó que las canciones del disco buscarán dialogar con distintas influencias latinoamericanas sin abandonar el estilo que ha caracterizado su catálogo desde su primer álbum.

En el repertorio del tour convivirán las canciones del nuevo disco con temas conocidos de la banda. La gira comenzará en Ecuador y luego continuará en Europa. Las entradas para los conciertos en Ecuador están disponibles a través de Ticketshow.

Fechas confirmadas para el Fulgorama Tour de Verde 70:

4 de junio — Ágora Casa de la Cultura, Quito

6 de junio — Arena Park, Samborondón

17 de septiembre — Sala Revólver, Murcia

24 de septiembre — Peter Rocki, Valencia

25 de septiembre — La Nau, Barcelona

26 de septiembre — Uni, Madrid

Precios de entradas para el Fulgorama Tour de Verde 70:

Fulgorama Experience: $100

Star Box: $70

VIP: $40

Preferencia: $30

Los valores no incluyen IVA ni servicios de ticketera.

La banda planteó la gira como una forma de reunir a quienes han seguido su música desde sus primeros años y a oyentes que han descubierto su catálogo recientemente.

El espectáculo incluirá visuales, diseño de luces e invitados en escena. Con Fulgorama Tour 2026, Verde 70 vuelve a interpretar en vivo canciones que han formado parte del repertorio del pop rock ecuatoriano durante más de dos décadas.

