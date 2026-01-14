Conciertos en Ecuador: La guía 2026

El primer trimestre de 2026 arranca con una agenda musical intensa en Ecuador. Entre enero y marzo, el país recibirá a figuras consolidadas del pop latino, el rock en español y las nuevas corrientes urbanas, con fechas repartidas entre Quito, Guayaquil y Samborondón.

La diversidad de propuestas y la concentración de conciertos en un mismo periodo confirman una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años: Ecuador se consolida como una parada estratégica dentro de los circuitos de giras internacionales en la región.

La agenda se activa en enero con el regreso de Santiago Cruz y continúa en febrero con artistas de gran convocatoria como Alejandro Sanz y el debut local de De la Rose, reflejo del peso que han ganado los nuevos sonidos urbanos.

Marzo, en tanto, concentra buena parte de la oferta con una programación que combina nostalgia, figuras históricas y propuestas generacionales, desde Lucero y Mijares hasta Milo J.

Santiago Cruz

Fechas: 22 y 23 de enero

Ciudades: Guayaquil y Quito

Santiago Cruz regresa a Ecuador como parte de Quince de Caminos, La Gira, el tour con el que celebra los 15 años de Cruce de Caminos, el álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera. El cantautor colombiano ofrecerá dos conciertos consecutivos, en un formato cercano que prioriza la narrativa y la conexión emocional con el público.

Alejandro Sanz

Fechas: 19 y 21 de febrero

Ciudades: Quito y Guayaquil

Alejandro Sanz volverá a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira ¿Y ahora qué?. El artista español se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa y en el Estadio Modelo, con un repertorio que combina sus clásicos y material reciente.

De la Rose

Fechas: 20 y 21 de febrero

Ciudades: Quito y Samborondón

De la Rose llegará por primera vez a Ecuador con dos presentaciones consecutivas. La artista puertorriqueña se presentará el 20 de febrero en Quito, en el Arena Top Media de Cumbayá, y el 21 en Samborondón, en el Arena Park. El doble show marca su debut en el país y confirma la presencia del pop urbano en la agenda local.

Melendi

Fecha: 4 de marzo

Ciudad: Samborondón

Melendi regresará a Ecuador para cumplir con el concierto que debió suspenderse en 2025. El cantautor español se presentará el 4 de marzo en el Arena Park, como parte de su gira 20 Años, retomando un reencuentro pendiente con el público.

Lucero y Mijares

Fechas: 4 y 7 de marzo

Ciudades: Quito y Guayaquil

Lucero y Mijares compartirán escenario en Ecuador con dos conciertos que reúnen a dos de las voces más reconocidas del pop latino. El espectáculo propone un recorrido por sus grandes éxitos y un repertorio compartido pensado para el público nostálgico.

Miguel Bosé

Fecha: 7 de marzo

Ciudad: Quito

Miguel Bosé volverá a encontrarse con el público ecuatoriano como parte de su Importante Tour 2026. El cantante español se presentará en el Coliseo General Rumiñahui, en una gira que marca su retorno a América Latina tras varios años de ausencia.

Kudai y Kiruba

Fechas: 12 y 14 de marzo

Ciudades: Quito y Guayaquil

Kudai y Kiruba se unirán por primera vez en un concierto doble que apela a la memoria colectiva. La cita será el 12 de marzo en Quito y el 14 de marzo en Guayaquil, con un repertorio pensado para quienes crecieron con sus canciones.

Pablo Alborán

Fechas: 19 y 21 de marzo

Ciudades: Quito y Guayaquil

Pablo Alborán regresará a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira Km0. El artista español se presentará en el Coliseo General Rumiñahui y en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, con una propuesta que conecta su trayectoria con una nueva etapa creativa.

Karina

Fecha: 21 de marzo

Ciudad: Quito

Karina volverá a Ecuador con un concierto centrado en sus grandes éxitos. La artista se presentará en el Ágora de la Casa de la Cultura, en una noche marcada por la balada romántica y la nostalgia generacional.

Milo J

Fechas: 25, 27 y 28 de marzo

Ciudades: Quito y Guayaquil

Milo J llegará a Ecuador como parte de su gira La vida era más corta. El rapero argentino se presentará el 25 y 27 de marzo en Quito y el 28 de marzo en Guayaquil, representando a una nueva generación del rap latino en escenarios locales.

