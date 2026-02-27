Detienen a dos personas con más de 170 archivos de pornografía infantil en Ecuador

La Policía Nacional ejecutó un operativo en Pichincha y Cotopaxi que permitió la captura de dos ciudadanos

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Our Rescue LATAM y Homeland Security Investigations, llevó a cabo un operativo simultáneo el 26 de febrero en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. La intervención se realizó en el sector La Argelia (Quito) y en Guaytacama (Latacunga), donde se logró la detención de dos ciudadanos presuntamente vinculados al delito de pornografía infantil.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron aproximadamente 170 archivos digitales que contenían material de abuso sexual infantil. Estos documentos se suman a los indicios que fortalecen la investigación y evidencian la gravedad del caso.

Indicios incautados en la investigación

Además de los archivos digitales, la Policía decomisó varios dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para almacenar y distribuir el material ilícito. Entre los objetos incautados constan:

04 terminales móviles

02 laptops

02 CPU

01 tarjeta Micro SD

03 pendrives

01 disco duro

Estos equipos serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance de la red de distribución y posibles vínculos con otros implicados. La evidencia recolectada constituye un elemento clave para el proceso judicial que se sigue en contra de los detenidos.

Detención en 2025

El 17 de julio de 2025 sobre la captura de un ciudadano identificado como Washington, acusado de almacenar y compartir más de cien archivos de material de abuso sexual infantil (MASI). El operativo se ejecutó en la ciudad andina de Salcedo, provincia de Cotopaxi, tras una alerta emitida por la Interpol, que permitió activar un trabajo coordinado con organismos internacionales.

De acuerdo con el informe policial, el detenido utilizaba la aplicación de mensajería Viber para interactuar con usuarios de distintas partes del mundo, con quienes presuntamente compartía y distribuía contenido ilegal. La investigación también contó con el apoyo de OUR Rescue.

