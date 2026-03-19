Devolución del IVA: ¿Cómo puedo reclamar al SRI si no he recibido el pago?

Si tu devolución del IVA aparece como pendiente, revisa estos pasos para presentar un reclamo y recibir tu dinero

“Revisar el estado del trámite en línea y presentar reclamos son pasos clave para recibir el dinero.

Miles de jubilados y personas con discapacidad aún esperan recibir su devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque la ley garantiza este dinero, muchos pagos se han atrasado meses, generando incertidumbre y reclamos.

Harry Valarezo, representante de jubilados del magisterio en Guayas, asegura que hay beneficiarios que solo han recibido pagos hasta agosto de 2025, y algunos han esperado entre cinco y once meses para cobrar lo que les corresponde.

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Qué hacer si tu pago no llega

Revisa tu trámite en línea: Ingresa a SRI en línea y verifica la sección “Devoluciones” para confirmar si hay observaciones o bloqueos.

Confirma tu cuenta bancaria: Asegúrate de que esté activa y a tu nombre; un error puede detener la transferencia.

Presenta un reclamo formal: Si han pasado más de 60 días hábiles desde la aprobación, interpón la queja en línea o en una agencia del SRI.

Solicita información oficial: Puedes enviar una petición al SRI o al Ministerio de Finanzas para conocer el estado exacto de tu devolución.

Acude a la Defensoría del Pueblo: Esta institución brinda asesoría legal gratuita y puede ayudar a presionar para que se efectúe el pago.

Situación y reclamos públicos

El activista Giovanni Jaramillo denunció que los pagos están detenidos desde septiembre de 2025 y que la deuda supera los 119 millones de dólares. “El dinero del IVA no es del Gobierno, es su dinero. Es un derecho legal, no una limosna”, enfatizó al referirse al tema.

(Lo invitamos a leer: Devolución del IVA 2026: paso a paso para presentar el reclamo en línea)

Monto a recibir en 2026

Límite mensual: 144,60 dólares (basado en el salario básico de 482 dólares).

Plazo para reclamar: hasta cinco años desde la emisión de la factura.

El beneficio aplica para personas mayores de 65 años y para personas con discapacidad certificada igual o superior al 30 %. El monto final depende del grado de discapacidad.

Si tu trámite aparece como “pendiente”, verifica tu cuenta y presenta un reclamo. Si la gestión administrativa no funciona, existen vías judiciales para garantizar tu derecho.

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¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

Otro de las interrogantes que surge entre adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad es por qué sus solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) son rechazadas o presentan retrasos, a pesar de que este beneficio puede llegar hasta $144,60 mensuales para quienes cumplen los requisitos. Algunos han recurrido a acciones legales, pero hasta el momento no han tenido resultados favorables, por lo que aseguran que continuarán reuniendo documentación para insistir en sus casos ante la Asamblea Nacional.

Expertos tributarios explican que los rechazos se producen principalmente por errores o inconsistencias en los datos presentados, como información bancaria incorrecta o documentación incompleta. Además, los atrasos también se relacionan con la falta de liquidez del Estado, aunque el SRI aclara que estos factores no dependen directamente de su gestión. Estos obstáculos mantienen a los beneficiarios a la espera de una solución efectiva y rápida.

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