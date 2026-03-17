¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

Conoce qué documentos debes presentar ante el SRI para solicitar la devolución del IVA: desde la cédula y facturas

Entidad. Desde inicios del año, adultos mayores llegan al SRI a preguntar qué ha pasado con la devolución

En Ecuador, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad igual o superior al 30 % pueden recuperar parte del IVA que han pagado en bienes y servicios de primera necesidad. Sin embargo, no basta con cumplir el requisito de edad o discapacidad: el Servicio de Rentas Internas (SRI) exige presentar documentación específica para que la devolución sea aprobada.

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Documentos que no pueden faltar

Los beneficiarios deben contar con:

Cédula de identidad vigente, para acreditar su identidad.

Comprobantes de venta, ya sean facturas electrónicas o físicas, emitidas a nombre del solicitante, que respalden las compras realizadas en el período por el que se pide la devolución.

Cuenta bancaria activa a nombre del beneficiario, donde el SRI depositará el monto aprobado.

Registro en el portal del SRI, especialmente si las facturas son electrónicas; esto agiliza el trámite y permite hacer seguimiento en línea.

Cómo presentar la solicitud

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Si los comprobantes son electrónicos, el trámite se hace directamente en SRI en Línea: el usuario ingresa con su usuario y contraseña, selecciona la opción de Devoluciones y sigue los pasos que indica el sistema.

En el caso de facturas físicas, la entrega de documentos se realiza en las agencias del SRI en todo el país. En ambos casos, el SRI asigna un número de trámite y puede solicitar información adicional si detecta que falta algún documento o dato.

Plazos y recomendaciones

El SRI suele responder en un plazo de hasta 60 días hábiles, notificando principalmente a través del buzón electrónico del contribuyente. Las solicitudes pueden presentarse mes a mes o acumulando varios meses, siempre que se trate de nuevos comprobantes no presentados anteriormente. .

Adultos mayores denuncian retrasos en la devolución del IVA

Pero sobre el pago hay quejas. El pasado 14 de marzo, un grupo de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad intensificó su denuncia por los retrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A pesar de que en 2025 se presentó una acción de protección, la medida no fue aceptada por una jueza, por lo que el colectivo ha comenzado a recopilar más pruebas y explorar nuevas gestiones legales, incluso ante la Corte y la Asamblea Nacional, para visibilizar los atrasos.

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Los afectados señalaron que, además de la tardanza en los pagos por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), las nuevas reglas sobre los gastos que califican para la devolución —alimentación, vestimenta, salud, enseñanza y construcción— reducen el alcance de un beneficio ya considerado insuficiente y tardío.

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Plazos incumplidos generan frustración

Según la organización social de jubilados del magisterio en Guayas, muchos beneficiarios han esperado entre cinco y once meses para recibir su devolución, muy por encima del plazo legal de 60 a 90 días. Algunos casos se remontan a finales de 2024 y durante 2025, lo que aumenta la frustración y fortalece la apuesta del colectivo por nuevas acciones judiciales y políticas.

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