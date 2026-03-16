Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

La devolución del IVA se mantiene como un beneficio vigente en 2026, pero no siempre se acredita de forma inmediata

En Ecuador, la devolución del IVA para personas de la tercera edad se mantiene como un beneficio vigente en 2026, pero no siempre se acredita de forma inmediata. Por eso, una de las consultas más frecuentes es cómo verificar si existen valores pendientes de pago por parte del Servicio de Rentas Internas.

Este mecanismo permite a quienes tienen 65 años o más recuperar el impuesto pagado en compras de bienes y servicios de primera necesidad. Para este año, el monto máximo mensual que se puede recibir alcanza los 144,60 dólares, dependiendo del salario básico y la tarifa del IVA vigente.

(Lee también: Preguntas frecuentes sobre la devolución del IVA: plazos, denuncias y dónde recurrir)

¿Cómo puedo solicitar la devolución del IVA?

Para la devolución del IVA a un adulto mayor o persona con discapacidad, el usuario debe ingresar al portal https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT

Colocar su número de cédula y clave

Acceder al módulo “Devoluciones”

Seleccionar “Devolución de IVA – Adultos mayores”

Subir las facturas electrónicas respectivas

Enviar la solicitud y esperar la notificación

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Demoras en la devolución del IVA: reclamos de adultos mayores

Un punto clave es el tiempo de respuesta. Aunque la normativa establece que el SRI debe procesar y acreditar los valores en un plazo de hasta 60 días hábiles, en la práctica pueden registrarse demoras mayores. Ante esto, hay opciones como presentar un reclamo administrativo ante el SRI.

Actualmente, en Ecuador hay retrasos en los pagos correspondientes a la devolución del IVA. Incluso, un grupo de adultos mayores han acudido a instancias judiciales para obtener una respuesta favorable, sin éxito.

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Afectados señalaron que algunos usuarios han esperado entre cinco y once meses para recibir la devolución del IVA.

Devolución del IVA: solicitudes aprobadas

Si el sistema muestra que la solicitud fue aprobada pero el dinero no ha sido depositado, se recomienda primero verificar que la cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. De persistir el problema, se puede presentar un reclamo en línea o de forma presencial.

En el caso de que no exista ninguna solicitud registrada, el adulto mayor puede iniciar el trámite directamente desde la misma plataforma, cargando sus facturas electrónicas o acudiendo a una oficina del SRI si cuenta con comprobantes físicos.

(Lee también: Devolución del IVA: cuánto dinero puede recuperar un adulto mayor al año)

La devolución del IVA es un derecho que incluso puede solicitarse hasta cinco años después de realizada la compra. Sin embargo, el seguimiento constante del trámite se vuelve clave para evitar retrasos y asegurarse de que los valores pendientes sean efectivamente acreditados.

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