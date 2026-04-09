Patrulla policial que trasladaba a un detenido se volcó en el norte de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un siniestro ocurrió a las 04:00 en la av. 10 de Agosto y El Inca, en el norte de Quito. Se registran cuatro personas heridas, una de gravedad

La emergencia involucró a una patrulla policial que trasladaba a un aprehendido desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui

En la madrugada de este 9 de abril de 2026, un siniestro de tránsito involucró a una patrulla policial que trasladaba a un detenido en el norte de la ciudad.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00 en la avenida 10 de Agosto y El Inca, donde se registró un choque lateral angular que derivó en la pérdida de carril de circulación.

Según información de los agentes en el sitio, la patrulla se impactó contra un poste de alumbrado público y luego se volcó. En el automotor se movilizaban cuatro tres policías y el aprehendido, quienes resultaron afectados.

Equipos de emergencia acudieron al sitio. Los heridos recibieron asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a distintas casas de salud.

Un herido de gravedad

Entre los ocupantes se encontraba un ciudadano aprehendido, quien era trasladado desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui.

De acuerdo con los reportes, uno de los uniformados presentó heridas de gravedad, mientras que los otros tres ocupantes registraron contusiones.

Debido al siniestro, las autoridades cerraron completamente el perímetro de la intersección para facilitar las labores de socorro y levantamiento de indicios.

Investigación en curso

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para iniciar las pericias correspondientes y determinar las causas del hecho.

Los agentes señalaron el medio televisivo TVC que la intersección cuenta con semáforos y que se recopilarán videos de seguridad que serán entregados a las autoridades competentes.

Asimismo, se practicaron pruebas de alcoholemia a los involucrados, cuyos resultados fueron negativos.

En la zona, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron la atención de los heridos y efectuaron tareas de limpieza de la calzada. La vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular pasadas las 06:30.