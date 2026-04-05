Rehabilitación de la av. Galo Plaza comienza en Quito con desvíos temporales

Los carriles centrales permanecerán operativos para que el tránsito fluya en la zona

Los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso ya fueron rehabilitados.

La avenida Galo Plaza Lasso, una de las más transitadas del norte de Quito, arrancará una nueva fase de rehabilitación que abarcará 7,04 kilómetros de los carriles laterales con pavimento de hormigón, entre el intercambiador de Carcelén y el del Labrador.

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Los trabajos empezarán el 10 de abril del 2026 en dos fases: primero se intervendrá el carril lateral en sentido norte-sur y luego el sur-norte, divididos en seis tramos por calzada, sumando 12 en total.

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Según el plan, los carriles centrales, que ya fueron rehabilitados en 2025, permanecerán operativos para que el tránsito fluya mientras avanza la obra.

Plan de desvíos y rutas alternas

Para minimizar el impacto en la movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un plan de desvíos, rutas alternas, contraflujos y paradas temporales de transporte público.

Además, cada tramo tendrá señalización y medidas para garantizar el paso de peatones, vehículos y transporte público, así como el acceso a negocios y residencias, aseguró el Municipio.

También está prevista la socialización de los trabajos con los moradores de más de 20 barrios aledaños. Los vecinos de Carcelén Libre, Ponceano Alto, La Ofelia, Parque Bicentenario, La Kennedy, California Alta, entre otros, recibirán información sobre los cambios temporales en tránsito, rutas alternas y tiempos de intervención.

‼️#QuitoConObras | PILAS VECINOS‼️



Este viernes 10 de abril iniciaremos la rehabilitación en hormigón, de los carriles laterales de la #AvGaloPlazaLasso, desde el intercambiador Carcelén hasta El Labrador.



⬇️Detalles aquí⬇️#QuitoRenace #QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/xg3rJkBkAC — Obras Quito (@ObrasQuito) April 2, 2026

La información también se actualizará permanentemente en los canales oficiales de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

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La rehabilitación de la vía se realiza por tramos desde 2025 y, según el Municipio, beneficiará a más de 250.000 personas, entre vecinos de los barrios cercanos y conductores que transitan a diario por esta arteria.

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