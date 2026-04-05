Quito enfrenta auge de construcciones informales y débil control, alertan gremios

Los gremios señalan que el 70% de las construcciones se levantan de manera informal, sin cumplir requisitos técnicos

Dos hechos recientes generaron preocupación en los gremios de la construcción en Quito. El primero tiene que ver con una obra suspendida en La Carolina, en el norte de Quito, que continuó pese a las restricciones, y el colapso de una estructura en Tumbaco.

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Ambos casos motivaron pronunciamientos públicos que apuntan a un problema de fondo: el crecimiento de edificaciones informales en la ciudad.

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El primer caso se registró en el sector de La Carolina, donde la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió una obra que no contaba con los permisos necesarios. Incluso se colocó un sello de clausura, pero este fue posteriormente cubierto, lo que evidenciaría que los trabajos continuaron al margen de la disposición municipal.

A partir de este hecho, el clúster de Constructores Positivos recordó que en Quito, cerca del 70% de las construcciones se levantan de manera informal, sin cumplir requisitos técnicos ni contar con autorizaciones.

Para el sector, el problema no es solo administrativo. Alertan que este tipo de prácticas compromete la seguridad de las edificaciones, especialmente en una ciudad con riesgo sísmico, y expone a los ciudadanos a posibles estafas mediante proyectos que no tienen viabilidad real.

En ese contexto, el gremio marcó distancia de empresas que operan fuera de la normativa.

Tramitología que empuja a la informalidad

Pero el tema no se queda en la ilegalidad. Desde el sector también apuntan a los procesos municipales. Aseguran que la tramitología extensa, repetitiva y, en algunos casos, poco clara, termina empujando a ciertos actores hacia la informalidad.

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Por eso, plantean la necesidad de modernizar y automatizar los procesos de aprobación de proyectos, como una forma de reducir tiempos, evitar discrecionalidad y cerrar espacios a la corrupción.

Falta de seguimiento de las obras

El segundo hecho que puso el tema sobre la mesa ocurrió en Tumbaco. Allí, una estructura en construcción colapsó en un predio ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Guayaquil. Al momento del incidente, al menos 12 trabajadores se encontraban en el lugar.

Según la AMC, la obra ya había sido suspendida semanas antes, el 4 de marzo, por no contar con un plan de seguridad, un requisito básico para este tipo de proyectos. Tras el colapso, los técnicos verificaron fallas estructurales que evidencian incumplimientos graves en las condiciones técnicas de la construcción.

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El caso generó la reacción de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), que pidió reforzar los controles en territorio para evitar que situaciones similares se repitan. Para el gremio, estos hechos dejan en evidencia la falta de seguimiento durante la ejecución de las obras, más allá de los permisos iniciales.

En un sector donde los errores pueden traducirse en pérdidas humanas, los gremios insisten en que el control debe ser constante y no solo reactivo. También advierten que la informalidad no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida que se alimenta tanto de la falta de fiscalización como de procesos burocráticos que dificultan la formalidad.

Desde Constructores Positivos ya se ha solicitado una reunión con el alcalde, Pabel Muñoz, para discutir posibles salidas. La intención, dicen, es encontrar soluciones que permitan ordenar el sector sin frenar la actividad económica en una ciudad que, además, enfrenta altos niveles de desempleo.

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