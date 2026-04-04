Cierran lavadora de autos en Quito por invadir vía y verter aguas contaminadas

Un informe ambiental evidenció que las aguas residuales generadas eran descargadas directamente al alcantarillado

Según la AMC, los vehículos eran lavados directamente sobre la calzada.

Una lavadora de autos que funcionaba en la calle Hernández, en Quitumbe, sur de Quito, fue clausurada tras detectarse una serie de irregularidades que iban más allá del incumplimiento administrativo.

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Durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se constató que el negocio utilizaba la vía pública como extensión de su área de trabajo.

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Aunque el establecimiento contaba con espacio interno, varios vehículos eran lavados directamente sobre la calzada, entre mangueras, hidrolavadoras y aspiradoras, ocupando buena parte de la calle y complicando tanto el tránsito vehicular como el paso de peatones, informó la AMC.

Alertas de los moradores

Pero el problema no terminaba ahí. Un informe ambiental evidenció que las aguas residuales generadas, mezcladas con aceites y otros derivados de hidrocarburos, eran descargadas directamente al sistema de alcantarillado.

La entidad municipal recalcó que este tipo de vertidos no solo contamina el agua, sino que también deteriora la infraestructura sanitaria y afecta el suelo.

A esto se suman las quejas de moradores del sector, quienes aseguraron que la actividad constante del local ya había pasado factura: veredas deterioradas, fachadas afectadas y estructuras debilitadas, en parte por el ingreso frecuente de vehículos pesados y la exposición continua a químicos.

Sanciones que enfrenta el propietario

Desde la AMC se recordó que tener permisos no es suficiente si estos se usan de forma indebida. Las sanciones para este tipo de infracciones pueden superar los 3.800 dólares, dependiendo de la gravedad del caso.

De acuerdo con la AMC, solo en 2025, decenas de lavadoras de autos han sido sancionadas por irregularidades similares, que van desde operar sin permisos hasta alterar medidores de agua o generar riesgos ambientales.

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