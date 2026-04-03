Caso importado de viruela símica activa protocolos de prevención en Quito

El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el primer caso importado de viruela símica, de la variante Clado Ib

Imagen referencial. Las autoridades recomiendan que ante cualquier síntoma se acuda al centro de salud más cercano.

La confirmación del primer caso importado de viruela símica en Ecuador puso en marcha un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en Quito, donde las autoridades buscan anticiparse a cualquier posible cadena de contagio.

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El caso, notificado por el Ministerio de Salud Pública, activó protocolos de seguimiento, monitoreo y prevención en el Distrito Metropolitano. La prioridad, según el Municipio, es detectar a tiempo posibles contagios y cortar cualquier cadena de transmisión.

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La viruela símica es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por contacto cercano con una persona contagiada. El riesgo está en el contacto directo con lesiones en la piel, fluidos corporales o incluso en el uso compartido de objetos como ropa o sábanas.

También puede haber contagio por contacto cara a cara prolongado, aunque en menor medida.

En este contexto, la vigilancia es clave. El MSP aseguró que ha intensificado el monitoreo para identificar de forma temprana cualquier caso sospechoso, especialmente en personas que hayan viajado recientemente o que hayan estado en contacto con alguien infectado.

Síntomas de la viruela símica

Los síntomas, aunque pueden confundirse con otras enfermedades, tienen señales claras:

Fiebre

Inflamación de ganglios

Erupciones o lesiones en la piel

Malestar general

Ante estas señales, la recomendación es no minimizar los síntomas, evitar el contacto con otras personas y acudir a un centro de salud.

Por su parte, el Municipio de Quito ha reforzado la coordinación con el sistema nacional de salud y su red local para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

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A diferencia de otras alertas sanitarias más extendidas, este primer caso no implica, por ahora, un brote comunitario. Sin embargo, el riesgo existe si no se toman precauciones básicas.

Recomendaciones calves

Las recomendaciones apuntan a medidas sencillas pero efectivas como:

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas visibles

No compartir objetos personales

Mantener hábitos básicos de higiene, como el lavado frecuente de manos.

El desafío está también en la corresponsabilidad ciudadana. La vigilancia epidemiológica no solo depende de las instituciones, sino también de la reacción de las personas ante posibles síntomas.

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