Pago digital avanza en Quito, pero no incluye a buses alimentadores

El Sistema Integrado de Recaudo (SIR) solo funciona en el Trole y Ecovía

Desde el 1 de abril se implementó el Sistema Integrado de Recaudo en el Trole y Ecovía.

Aunque el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) ya comenzó a operar en Quito, su implementación aún es parcial y deja fuera, por ahora, a los buses alimentadores del Trole y Ecovía.

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Desde el 1 de abril de 2026, los usuarios del sistema municipal pueden pagar sus viajes en el Trolebús y la Ecovía mediante una tarjeta electrónica, dejando atrás el uso obligatorio de efectivo. Sin embargo, esta modernización no llega todavía a las unidades alimentadoras, que conectan los barrios con las troncales principales.

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En estos buses, el pago se mantiene en efectivo. Xavier Vásquez, gerente de la Empresa de Pasajeros Quito, explicó que la prioridad ha sido implementar y estabilizar el sistema en los corredores principales antes de extenderlo al resto de la red.

Según el funcionario, la incorporación del SIR en los alimentadores tomará al menos seis meses, siempre que el sistema funcione de manera estable en el Trolebús y la Ecovía.

“Es una transición importante pasar del pago físico de monedas a pagos digitales”, señaló, al destacar los retos técnicos y operativos del proceso.

La situación genera confusión entre los usuarios, quienes deben alternar entre pagos digitales y efectivo dependiendo del tramo de su viaje.

El SIR en el sistema público privado

El panorama es similar en el transporte público privado. Aunque estos operadores también deberán incorporar el SIR, el proceso enfrenta obstáculos.

Representantes del sector han manifestado que desconocen quién asumirá los costos de implementación, en medio de una situación económica compleja que, aseguran, se agravó tras la eliminación del subsidio al diésel.

Los transportistas advierten que no cuentan con los recursos necesarios para financiar la instalación del sistema, lo que podría retrasar aún más su adopción fuera del Trole y Ecovía.

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Implementación es progresiva

Mientras, el SIR avanza de forma progresiva. En una primera fase se habilitó en seis paradas: El Recreo, Morán Valverde, Río Coca, Guamaní, Marín Central y Carcelén. El cronograma establece que el 14 de abril el sistema estará operativo en todo el Trolebús, y el 29 de abril se extenderá a la Ecovía.

El objetivo es que, a futuro, los usuarios puedan utilizar un único método de pago para movilizarse en el Metro, el Trolebús y la Ecovía, facilitando el acceso y reduciendo los tiempos de espera en estaciones.

Entre los beneficios anunciados están la disminución del uso de efectivo, mayor seguridad en las transacciones y la posibilidad de llevar un registro de los viajes.

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