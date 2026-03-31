Movilidad en Quito: sistema de recaudo inicia en seis estaciones desde el 1 de abril

La implementación del sistema integrado de recaudo en Quito será progresiva

En todas las paradas del Trole ya se colocó los lectores de tarjetas y las máquinas para colocar el monto exacto del pasaje.

Quito da un paso más hacia la modernización de su sistema de transporte municipal. Desde el 1 de abril de 2026 se implementará el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), un mecanismo que cambia la forma en que los usuarios acceden al Trole y Ecovía.

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El nuevo sistema permitirá el ingreso mediante tarjetas electrónicas y alternativas digitales como códigos QR, cédula de identidad y otros medios digitales de pago, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de movilidad en la ciudad.

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Según informó Álex Pérez, secretario de Movilidad, esta iniciativa representa “un paso concreto para transformar la movilidad en Quito” y facilitar el desplazamiento diario de miles de ciudadanos.

La implementación será progresiva. En una primera fase, el SIR comenzará a operar en seis estaciones: El Recreo, Morán Valverde, Guamaní, Marín Central, Río Coca y Carcelén.

Posteriormente, el sistema se extenderá al resto de la red: el 14 de abril cubrirá todo el Trolebús y el 29 de abril se integrará completamente en la Ecovía. Para mayo, se prevé que el sistema esté operativo en todo el transporte municipal.

Como parte del proceso de transición, se desplegará personal de apoyo en las estaciones para asistir a los usuarios, especialmente en la adquisición de códigos QR y el uso de las nuevas máquinas de pago, que funcionarán con monto exacto, ya que no entregan cambio.

Las autoridades anticipan un período de adaptación durante todo abril, con acompañamiento permanente para facilitar el uso del sistema. Además, continuará la entrega de tarjetas electrónicas; hasta la fecha, ya se han distribuido más de 52.000 unidades.

Una aplicación para mejorar la experiencia

La modernización del sistema también incluye herramientas digitales. Desde este 31 de marzo está disponible la aplicación “Quito Nos Mueve”, que permitirá a los usuarios planificar viajes, consultar rutas, ubicar puntos de recarga y gestionar su saldo.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, dio más detalles del SIR. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

La plataforma también ofrece funciones como revisión de movimientos, vinculación de cuentas familiares y acceso a información actualizada del sistema. Asimismo, los ciudadanos pueden registrarse a través del portal web oficial para crear su Cuenta Ciudad.

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