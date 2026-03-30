Inundaciones en la Ruta Viva y Tumbaco por lluvias en Quito

El kilómetro ocho de la Ruta Viva quedó completamente inundado por las fuertes lluvias en Quito

Los bomberos realizaron labores para evacuar el agua lluvia acumulada en la Ruta Viva.

Las intensas lluvias acompñadas de granizo registradas la tarde de este 30 de marzo de 2026 provocaron el colapso del sistema de alcantarillado en Tumbaco, generando acumulación de agua y complicaciones en la movilidad, especialmente en la Ruta Viva.

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El ECU 911 informó que la alerta se recibió a las 15:29, reportando emergencias en sectores como Villa Vega, avenida Universitaria, Tola Chica, El Arenal y La Morita. En estos puntos, el sistema de drenaje no soportó el volumen de agua lluvia, lo que derivó en calles anegadas y vehículos atrapados.

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Equipos del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) acudieron a las zonas afectadas para realizar labores de evacuación del agua acumulada, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó operativos para gestionar la circulación vehicular y reducir el impacto en las vías.

Tres emergencias en Tumbaco

Uno de los puntos más afectados fue la Ruta Viva, donde, según se observa en videos difundidos en redes sociales, varios tramos quedaron completamente inundados, dificultando el tránsito y generando congestión vehicular.

Las autoridades informaron que, solo en Tumbaco, se atendieron al menos tres emergencias por acumulación de agua lluvia durante la jornada.

Ante esta situación, la AMT recomendó a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y optar por rutas alternas mientras continúan las labores para controlar la emergencia.

🌧🏠 #Ahora | Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron acumulación de agua en varios sectores de Tumbaco.



👩🏻‍🚒 Nuestro equipo realiza labores para evacuar el agua lluvia acumulada.



📞 En caso de emergencia llama al 9-1-1.#BomberosQuito pic.twitter.com/n7MdsOrfEP — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 30, 2026

En redes sociales, ciudadanos cuestionan la falta de intervenciones en la Ruta Viva, una vía que vuelve a presentar problemas cada vez que se registran lluvias intensas.

En noviembre pasado, durante un fuerte temporal, la vía que conecta Quito con el aeropuerto y la parroquia de Tumbaco, ya se inundó en el carril en sentido Quito–Aeropuerto. En esa ocasión, el servicio de emergencias reportó acumulación de agua en los carriles derecho y central, lo que dificultó la circulación vehicular y provocó congestión en la zona.

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