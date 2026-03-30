Pabel Muñoz sobre decisión del CNE: "Violentan principios básicos de la democracia"

Pabel Muñoz se refirió a la decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales.

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026 sigue generando críticas. En estos comicios se elegirán alcaldes, prefectos, viceprefectos, miembros de Juntas Parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

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El Pleno del CNE aprobó el cambio de fecha el 27 de marzo de 2026 con el voto de cuatro de sus cinco consejeros. La votación se sustentó, en parte, en el informe de la Secretaría Nacional de Riesgos que proyecta la incidencia del Fenómeno del Niño, advirtiendo que la coincidencia de la época lluviosa con este fenómeno “potenciará eventos hidrometeorológicos mucho más intensos y de mayor impacto”, con un pico estimado entre enero y marzo de 2027.

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La vocal Elena Nájera votó en contra, cuestionando la validez de basarse en proyecciones futuras para modificar una resolución ya vigente.

"La democracia es ganar en las urnas"

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este 30 de marzo en el programa Frecuencia Quiteña y criticó la decisión.

“Resulta ahora que un país que no es previsivo ahora sí lo es. En febrero parece que va a llover, y por eso adelantan elecciones. No puede ser que nos traten de esa forma; están violentando los principios más básicos de la democracia”, señaló.

Muñoz cuestionó, además, la suspensión de partidos políticos en el marco electoral: “Esto es como el chiste, primera escena: proscriben a las fuerzas políticas que podrían generar competencia en el campo electoral. Suspenden a la RC por nueve meses, justo cuando se presentan candidatos. ¿Acaso somos giles, caídos de la maca?”, expresó.

Para el alcalde, la democracia implica pluralidad y competencia real: “La democracia es la posibilidad de que, pensando distinto, las fuerzas políticas expresen su punto de vista y el verdadero mandante tome la decisión final en las urnas, no eliminando contendientes en la mesa. Para ganar, hay que trabajar en territorio, conversar con la gente, demostrar obra pública, no torcer la voluntad del pueblo”.

Finalmente, Muñoz advirtió sobre la gobernabilidad y la incertidumbre que podría generar un adelanto de elecciones: “Si las elecciones son en noviembre, ¿vamos a pasar por una transición de seis meses? La decisión no tiene lógica, salvo que quieran una papeleta con una sola candidatura. Escuchen a la gente; esto deja de ser democracia”.

El CNE defiende la decisión

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, defendió el adelanto de las elecciones seccionales y advirtió sobre posibles desafíos legales. Ante la eventual presentación de demandas de inconstitucionalidad, recordó a la Corte Constitucional que durante el periodo electoral, la máxima autoridad es el CNE.

“Es posible que se presenten demandas de inconstitucionalidad, pero la Corte Constitucional debe tener presente que existen antecedentes que señalan que, en época electoral, la autoridad máxima es la electoral”, afirmó Atamaint en entrevista con Teleamazonas.

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