CNE actualizó calendario de las seccionales: votaciones serán el 29 de noviembre 2026

Informe habla del Fenómeno del Niño y posible afectación a 218 recintos electorales de los más de 4.000 que se habilitarán

El Pleno del CNE se reunió para tratar la actualización del cronograma electoral.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la actualización del calendario electoral para las seccionales. El sufragio tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2026. En dichas elecciones se escogerán alcaldes, prefectos, viceprefectos, Juntas Parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

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La sesión del CNE empezó a las 14:00. Al inicio se leyó el informe del área técnica de procesos electorales. En ese documento se citó el informe de la Secretaría Nacional de Riesgos que habla de las proyecciones de incidencia del Fenómeno del Niño.

La decisión se tomó con el voto de cuatro de os cinco consejeros del CNE. Solamente la vocal Elena Nájera voto en contra. Ella cuestionó el que se tome una proyección a futuro para modificar una resolución que ya está en curso. También dijo que, de las proyecciones presentadas, la posible afectación sería para 218 recintos electoral y eso significaba un 5% del total de lugares que se habilitarán para las votaciones.

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Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que el organismo electoral no tomó la decisión con base en aspectos políticos sino con temas estrictamente electorales. Insistió en que se trataba de una medida preventiva adoptada con información técnica y oficial.

¿Qué cambia con el nuevo calendario?

Con este escenario, varias fechas del calendario vigente deberán ajustarse. En la práctica, las organizaciones políticas tendrán que adelantar sus procesos de democracia interna para definir a sus candidatos.

Según el documento remitido a los consejeros del CNE, las primarias deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Este paso es determinante, ya que constituye un requisito para la posterior inscripción de candidaturas.

Otro hito del eventual nuevo calendario es la inscripción de alianzas electorales, previsto entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026.

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