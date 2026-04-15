Juan Carlos Blum asume gerencia de CNEL en medio de reclamos por apagones: ¿Quién es?

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) anunció la designación de Juan Carlos Blum como su nuevo gerente general, en un contexto marcado por los reclamos ciudadanos debido a los constantes apagones en varias provincias del país. La decisión se tomó luego de que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispusiera cambios en la plana mayor de CNEL y del operador nacional de electricidad, Cenace.

Blum es ingeniero mecánico formado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania. Su perfil combina formación técnica con enfoque en políticas públicas, orientado a la gestión eficiente de recursos y al desarrollo sostenible.

Trayectoria en el sector público y consultoría internacional

A lo largo de su carrera, Blum ha liderado procesos estratégicos en el sector público, enfocados en la generación de información clave para la toma de decisiones del Estado. Su experiencia también se extiende a la consultoría especializada en sostenibilidad, energía e infraestructura en América Latina.

En este ámbito, ha trabajado en estudios de impacto ambiental y social, auditorías técnicas, planes de manejo y evaluaciones para proyectos en sectores como el eléctrico, hidrocarburífero, minero y de energías renovables.

Además, ha colaborado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), participando en proyectos que exigen estándares internacionales en sostenibilidad y gestión de riesgos sociales.

Enfoque de gestión en CNEL EP

Desde la Gerencia General, Blum impulsará una gestión técnica orientada a la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el fortalecimiento del servicio eléctrico en el país. Entre sus prioridades se encuentran la mejora continua en la calidad del suministro, la optimización de recursos y una mayor atención a las necesidades de los usuarios.

CNEL EP es la mayor empresa de distribución de energía del Ecuador, con cobertura en el 44 % del territorio nacional. Provee servicio eléctrico en provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Sucumbíos, entre otras.

Los cambios dispuestos por Inés Manzano

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció modificaciones en la plana mayor de CNEL EP y Cenace, con el objetivo de mejorar la gestión del sistema eléctrico nacional. Entre sus disposiciones, exigió mayor transparencia en la comunicación hacia los usuarios y una respuesta más ágil frente a emergencias en la red.

El martes 14 de abril, nuevamente se registraron apagones en Samborondón, y la ministra reclamó a CNEL y Cenace por tardar cuatro horas en reparar una línea que dejó sin energía a miles de usuarios. Manzano ha insistido en que las interrupciones no responden a un déficit en la generación eléctrica, sino a problemas de gestión y comunicación.