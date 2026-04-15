Corte de luz en Ecuador: La Aurora reporta más de 10 interrupciones del servicio en 12 horas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Las claves del caso La Aurora registró más de 10 cortes de luz en la noche del 14 y madrugada del 15 de abril, según denuncias ciudadanas.

2. En Villa Club, moradores reportan apagones de más de 10 horas continuas, afectando descanso, trabajo y actividades diarias.

3. Los usuarios denuncian falta de respuesta de CNEL ante reiteradas fallas eléctricas que generan pérdidas económicas e inseguridad.

Durante los últimos días, las cortes de energía eléctrica han sido constantes en Ecuador , con mayor impacto en Guayaquil y La Aurora . La noche del martes 14 y la mañana de este miércoles 15 de abril, las denuncias se intensificaron.

Urbanizaciones de vía a Salitre con cortes de luz consecutivos

En La Aurora, especialmente en urbanizaciones ubicadas a lo largo de la vía a Salitre , se registraron más de 10 informes de cortes de energía en solo 12 horas.

Desde La Aurora, Carolina Mera cuestionó la falta de estabilidad del servicio. "La luz se va varias veces en la noche. A veces vuelve y se vuelve a ir. Es un estrés constante y un peligro para nuestros bienes ", señaló.

Otros ciudadanos advierten sobre el riesgo en materia de seguridad. " Cuando no hay luz, todo queda a oscuras. Eso también nos exponen ", manifestó Jorge Véliz, que teme que la delincuencia se aproveche de la falta de iluminación

Las interrupciones no solo afectan el descanso de las familias, sino también la productividad y la seguridad. Los comerciantes reportan pérdidas económicas debido a la paralización de actividades y al daño de equipos eléctricos.

En redes sociales, los reportes de usuarios se multiplicaron durante la noche y la madrugada. Fotografías, vídeos y mensajes evidencian la recurrencia de los apagones, lo que ha incrementado la preocupación de la ciudadanía.

Villa Club reporta 10 horas consecutivas sin luz

En sectores como Villa Club, los problemas han sido aún más críticos. Moradores aseguran que los cortes han superado las 10 horas continuas, afectando desde la noche del martes hasta la mañana del miércoles .

"Se fue la luz a las 23:00 y hasta hoy en la mañana seguíamos sin energía. Es imposible vivir así, no se puede descansar ni trabajar", expresó Farid Ponce, residente del sector.

Estos nuevos episodios se suman a los inconvenientes ocurridos días atrás, cuando se registraron cortes durante el reciente fin de semana, lo que ya había generado preocupación entre los habitantes de estas zonas.

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no se ha pronunciado oficialmente sobre estos nuevos informes de cortes en La Aurora, lo que ha generado mayor incertidumbre entre los usuarios.

Mientras tanto, los ciudadanos continúan exigiendo explicaciones y soluciones ante una problemática que, según denuncian, se ha vuelto recurrente en los últimos días.