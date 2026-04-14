Crisis de servicios en Samborondón y La Aurora: qué está fallando

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNEL explica que ejecutó trabajos técnicos en Guayas para fortalecer la red eléctrica ante el aumento del consumo por las altas temperaturas.



Sectores como La Aurora y Samborondón registran cortes frecuentes, algunos sin previo aviso, lo que genera molestias en los usuarios.



Ciudadanos reportan afectaciones laborales y económicas por interrupciones eléctricas que alteran la rutina diaria.

En los últimos días, habitantes de sectores como La Aurora, Samborondón y la vía a Salitre han reportado constantes cortes de energía eléctrica e irregularidades con el servicio de agua potable, muchos de ellos sin previo aviso, lo que ha generado preocupación y malestar entre la ciudadanía.

Sin embargo, lo que más ha afectado son las interrupciones de energía, registradas tanto en horarios nocturnos como durante la mañana, han afectado la rutina de cientos de familias, que dependen del servicio eléctrico para sus actividades cotidianas, laborales y comerciales.

Trabajos técnicos y alta demanda energética, indica CNEL

De acuerdo con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), las cortes recientes están relacionadas con trabajos ejecutados durante la madrugada y mañana del domingo 12 de abril, como parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura eléctrica en varios cantones de la provincia del Guayas.

Estas intervenciones incluyen la reparación de redes en sectores estratégicos como el Puente La Joya , la instalación de fibra óptica para mejorar la conexión entre subestaciones y tareas de mantenimiento preventivo en distintos puntos del sistema.

Por otra parte, se realizaron trabajos de repotenciación mediante la colocación de nuevas estructuras en líneas de subtransmisión, así como intervenciones técnicas en la subestación Biomar, consideradas clave para la distribución eléctrica en la zona.

Según explicó la entidad, estas acciones buscan anticiparse a posibles fallas, especialmente en un contexto de alta demanda energética impulsada por las recientes olas de calor, que han incrementado el consumo en los hogares.

Además, se indicó que este tipo de trabajos programados permite reducir el riesgo de interrupciones imprevistas , optimizar el funcionamiento de la red y garantizar mayor estabilidad en el servicio eléctrico a mediano plazo.

La inversión destinada a estas obras bordea los tres millones de dólares, como parte de un plan de fortalecimiento del sistema energético en la provincia.

Ciudadanos reportan afectaciones en la cotidianidad

Pese a las explicaciones técnicas, los usuarios han expresado su inconformidad ante la frecuencia de los cortes y, en algunos casos, la falta de comunicación adecuada.

Moradores de La Aurora aseguran que los apagones han afectado su descanso y sus jornadas laborales. "Se va la luz en la noche y vuelve en la madrugada. Al día siguiente uno tiene que trabajar sin haber descansado bien", comentó Andrea López, residente del sector.

En Samborodón , los reclamos también apuntan a las dificultades para trabajar desde casa. "Dependemos totalmente de la electricidad. Cuando se va la luz, se paraliza todo", señaló Francisco Garnica, quien realiza teletrabajo.

En la vía a Salitre , los comerciantes advierten pérdidas económicas debido a las interrupciones. “Se nos dañan productos, se detiene la atención y nadie responde por eso”, expresó Ericka Soteldo, dueña de un pequeño negocio.

Las constantes interrupciones han obligado a muchas familias a reorganizar sus actividades, desde tareas domésticas hasta compromisos laborales, generando una sensación de inestabilidad en el servicio.