Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Portada en blanco de EXPRESO generó hoy respaldo ciudadano en X por alertas a la libertad de expresión.





Periodistas y académicos reaccionaron en X tras la portada de EXPRESO sobre presiones al periodismo.





La portada en blanco abrió debate nacional sobre prensa libre en Ecuador y rol democrático de los medios.





La portada en blanco publicada por diario EXPRESO este 12 de abril del 2026 provocó una amplia reacción ciudadana en redes sociales, especialmente en la plataforma X, donde periodistas, académicos, analistas y actores políticos expresaron su respaldo al medio y valoraron el gesto como una señal de advertencia sobre la situación del sistema mediático ecuatoriano.

Los mensajes coincidieron en señalar la importancia del periodismo independiente y del respeto a la libertad de expresión como pilares de la democracia.

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Reacciones ciudadanas

Como cada mañana, ciudadanos acudieron a los puestos de venta de periódicos para comprar Expreso y Extra e informarse. Sin embargo, esta vez se encontraron con una escena inusual: ambas ediciones exhibían una portada completamente en blanco.

“Los clientes no dijeron nada; solo se los veía sorprendidos e interesados en leer el contenido”, relató un canillita que trabaja en el centro de la ciudad.

Por su parte, Teodoro Mera tomó el periódico Expreso mientras esperaba a sus clientes. Se sentó y lo abrió para leer aquello que primero captó su atención: la portada.

Periodistas y académicos reaccionaron en X tras la portada de EXPRESO sobre presiones al periodismo.Gerardo Menoscal / Expreso

Una madre de familia inició la jornada informándose a través del periódico. Con una taza de té en la mano y sentada a la mesa de su casa, abrió Expreso y se detuvo en la portada.

Reacciones desde la política y la academia

Uno de los pronunciamientos publicados en la red social X fue el de Geovanni Atarihuana, quien afirmó que el presidente Daniel Noboa “tiene miedo de la verdad”, y sostuvo que los ataques a los medios responden a la falta de sometimiento a una narrativa oficial. Atarihuana añadió que defender la libertad de expresión es defender la democracia y expresó su solidaridad con EXPRESO y EXTRA.

Desde el análisis académico, la politóloga y docente Carolina Ávila escribió que conservará la portada en blanco "como un indicador de los tiempos difíciles que atraviesa el sistema mediático ecuatoriano", en referencia al contexto actual del ejercicio periodístico.

Por su parte, el jurista y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ramiro Ávila Santamaría, advirtió sobre intentos de privar a la ciudadanía de la libertad de expresión que aún ejercen algunos medios.

La portada en blanco abrió debate nacional sobre prensa libre en Ecuador y rol democrático de los medios.Gerardo Menoscal / Expreso

En su publicación, también alertó sobre riesgos de concentración de poder que involucrarían a medios de comunicación, gobiernos locales y la Corte Constitucional, y sostuvo que "sin prensa libre el país podría evolucionar hacia escenarios más autoritarios, con vulneración de derechos".

El respaldo del gremio periodístico

El respaldo también llegó desde el ámbito periodístico. Fabricio Vela, comunicador ecuatoriano, calificó la situación como “sumamente grave” y manifestó su solidaridad con EXPRESO y con los periodistas que integran su redacción, varios de ellos —según expresó— colegas cercanos.

A estos mensajes se sumó el del asambleísta nacional y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, quien expresó su solidaridad con el diario y con todos los periodistas, sin distinción.

Hasta el cierre de esta nota, continuaban sumándose mensajes de apoyo en las redes sociales.