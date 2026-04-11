Ciudadanía expresa su respaldo a GRANASA, tras eventual denuncia en Fiscalía

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La opinión pública reacciona a la alerta de GRANASA sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.

La eventual denuncia que habría presentado Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado, en contra de los directivos de Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, ha causado reacciones en la opinión pública, después de que se conoció el posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la firma ecuatoriana.

En redes sociales, juristas, activistas y periodistas expresaron su respaldo a GRANASA y han alertado sobre la afectación de la eventual acción legal en contra del derecho a la libertad de expresión y la democracia.

El abogado Julio César Cueva manifestó que "apoyar la libertad de expresión no es opcional en una democracia, es un deber. Una prensa libre es pilar esencial de un Estado libre. Hoy más que nunca, es momento de respaldar todas las libertades".

Apoyar la libertad de expresión no es opcional en una democracia, es un deber. Por eso mantengo mi suscripción a @Expresoec y aliento a todos los libre pensadores y ciudadanos de bien a hacer lo mismo o a suscribirse.



Una prensa libre es pilar esencial de un Estado libre. Hoy… https://t.co/mb3WvjxcAr — Dr. Julio César Cueva (@DrJulioCueva) April 11, 2026

Una opinión similar la manifestó el actual abogado y exasambleísta, Jorge Peñafiel, quien en sus redes sociales escribió un mensaje de respaldo: "La presión y el acoso a la prensa independiente. Solidaridad con el diario".

La presión y el acoso a la prensa independiente...



Solidaridad con el diario. https://t.co/O70wsw7KTY — Jorge Peñafiel (@jorgepenafielc) April 11, 2026

El periodista Jan Cano, en cambio, cuestionó la arremetida del régimen contra las empresas y trabajadores de los medios de comunicación.

"Estas batallas serían más difíciles para los funcionarios que pretendan destacar de forma equivocada (incluso delincuencial) en un régimen con mayor fuerza gremial de las empresas y trabajadores de la prensa. Es necesario repensar, revivir o reconstruir esos espacios", escribió.

Estas batallas serían más difíciles para los funcionarios que pretendan destacar de forma equivocada (incluso delincuencial) en un régimen con mayor fuerza gremial de las empresas y trabajadores de la prensa. Es necesario repensar, revivir o reconstruir esos espacios. https://t.co/ap8W3B7RWE — Jean Cano (@jean_cano) April 11, 2026

Las organizaciones de la sociedad civil también difundieron la alerta. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, publicó el comunicado de GRANASA.

Mientras que el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador (ODJ) expuso el pronunciamiento y en su mensaje indicó que "la alerta sobre la presentación de una nueva denuncia penal en contra de sus directivos se suma a la cadena de actos de hostigamiento y amedrentamiento hacia la empresa por parte de las autoridades".

#AlertaDeJusticia🚨| #JusticiaYDDHH

Granasa alerta sobre la presentación de una nueva denuncia penal en contra de sus directivos, que se suma a laa cadena de actos de hostigamiento y amedrentamiento hacia la empresa por parte de las autoridades. https://t.co/ufaKtn0PdK — ODJEcuador (@ODJEcuador) April 11, 2026

Las reacciones se producen en un momento en el que GRANASA ha expuesto ante la opinión pública la eventual denuncia que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación.

Hasta la mañana de este 11 de abril, ninguno de los directivos mencionados en una plataforma digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales y tampoco estaba disponible en la Fiscalía el aparente documento que trascendió en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.