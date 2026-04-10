Rafael Correa sobre Prefectura del Guayas: "Amenazaron con persecución a Aguiñaga y a Serrano"

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

El expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció sobre la situación que atraviesa la Prefectura del Guayas tras el anuncio de salida de Marcela Aguiñaga y la reciente renuncia de Carlos Serrano, quien debía asumir el cargo.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó el contexto en el que se producen ambas decisiones. En sus publicaciones, sugiere que las salidas no respondan únicamente a decisiones personales, sino que habrían sido provocadas por presiones externas.

Rafael Correa critica lo que ocurre en la Prefectura del Guayas

Correa afirmó que tanto Aguiñaga como Serrano habrían sido obligados a dejar sus funciones, en medio de un escenario político que, según su criterio, afecta la estabilidad institucional en la provincia del Guayas.

"Amenazaron con persecución a Marcela Aguiñaga y a Carlos Serrano. Si renunciaba solo Marcela, asumía Carlos, y Noboa quiere apoderarse de la Prefectura", dijo Correa en su cuenta de X.

En sus mensajes, el exjefe de Estado también expresó críticas hacia el manejo de la coyuntura política, insinuando que existirían intereses detrás de estos cambios en la administración provincial. Aunque no detalló responsables específicos, dejó entrever que se trataría de una estrategia que trasciende lo administrativo.

"Lo peor es que están equivocados: creen que con sus renuncias pararán la persecución. Noboa es un enfermo, y los seguirá persiguiendo. Se consolida la dictadura", escribió el exmandatario en su red social.

Las declaraciones han generado reacciones en el ámbito político, en un momento en el que la Prefectura del Guayas enfrenta un proceso de transición que no estaba previsto en el calendario regular.

Prefectura del Guayas sin autoridades electas

La prefecta Marcela Aguiñaga anunció días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, argumentando motivos personales y descartando su participación en un proceso de reelección.

Su salida abriría la puerta para que el viceprefecto Carlos Serrano asumiera la titularidad de la Prefectura, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Sin embargo, este escenario cambió la mañana de este viernes 10 de abril, cuando Serrano presentó su renuncia al cargo, generando nuevos interrogantes sobre la continuidad administrativa en la provincia.

La renuncia simultánea —aunque en distintos momentos— de las principales autoridades de la Prefectura del Guayas ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la institución y la ejecución de proyectos en curso.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los pasos a seguir tras la salida de ambas autoridades, ni quién asumirá la conducción del organismo provincial en el corto plazo.