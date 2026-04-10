¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas tras las renuncias de Aguiñaga y Serrano?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

La incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de la Prefectura del Guayas se abre tras las renuncias de la prefecta Marcela Aguiñaga y el viceprefecto Carlos Serrano. El escenario no activa una nueva elección popular, sino un mecanismo interno previsto en la normativa vigente.

El lunes 6 de abril, Marcela Aguiñaga anunció en un video que el próximo 14 de mayo renunciará al cargo por motivos personales y que no se presentará para la reelección en los comicios de noviembre del 2026.

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Ante la salida de Aguiñaga, estaba previsto que el viceprefecto Carlos Serrano asuma el mando del Consejo Provincial del Guayas. Sin embargo, este viernes 10 de abril, el funcionario también renunció a su cargo.

Con ello queda la incertidumbre sobre quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas a partir del 14 de mayo, en que se formalice la renuncia de Aguiñaga.

¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas?

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece que, ante la ausencia definitiva del prefecto, el viceprefecto asume el cargo. Sin embargo, hay dos escenarios en caso de que ambos funcionarios dejen sus cargos.

Artículo 336 del Cootad

"En caso de remoción o ausencia definitiva de la prefecta o prefecto y la viceprefecta o viceprefecto, el órgano legislativo del Gobierno Autónomo provincial emitirá la resolución correspondiente y notificará con su contenido al Consejo Nacional Electoral para que dentro del plazo máximo de treinta días convoque a un nuevo proceso para la elección de las nuevas autoridades, por el tiempo que falte para completar el período de las autoridades removidas o ausentes".

En el caso que falte un año o menos para la terminación del período, como ocurre actualmente en Guayas, "será el propio consejo provincial el que designará de entre sus miembros a la autoridad reemplazante".

En ese contexto, el Consejo Provincial del Guayas —integrado por los alcaldes de los cantones y representantes de las juntas parroquiales rurales— es el encargado de tomar una decisión para llenar la vacante.

Se prevé que el próximo jueves 16 de abril se desarrolle la sesión del Consejo Provincial del Guayas. En esa reunión se conocerá la renuncia de Serrano.

Sin embargo, según expertos, al mantenerse Aguiñaga en el cargo al realizarse dicha sesión, se elegirá al nuevo viceprefecto de una terna que envíe la funcionaria, quien asumirá el mando de la Prefectura el 14 de mayo.

Luego, el nuevo prefecto presentará una terna al Consejo Provincial, que en sesión elegirá a la viceprefecta.