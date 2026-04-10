En vivo: El amerizaje de Artemis II y su regreso a la Tierra

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Este viernes 10 de abril de 2026, la misión Artemis II marca un nuevo hito en la exploración espacial. Tras diez días en órbita y un histórico sobrevuelo por la cara oculta de la Luna —un recorrido que no se realizaba desde la era del programa Apolo—, la cápsula Orion se alista para su regreso a la Tierra.

El amerizaje está previsto para las 19:00 (hora de Ecuador), en una operación que será seguida de cerca a nivel mundial por su relevancia científica y simbólica.

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La cobertura oficial comenzará a las 17:30 y podrá seguirse de forma gratuita a través del canal de YouTube de la NASA, así como en sus redes sociales y aplicación móvil. La señal estará disponible aproximadamente 90 minutos antes del aterrizaje, permitiendo a la audiencia conectarse con anticipación a uno de los momentos más esperados de la misión.