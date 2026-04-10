En vivo: El amerizaje de Artemis II y su regreso a la Tierra
Tras diez días en el espacio, Artemis II inicia su regreso a la Tierra con un amerizaje que será transmitido en vivo por la NASA
Este viernes 10 de abril de 2026, la misión Artemis II marca un nuevo hito en la exploración espacial. Tras diez días en órbita y un histórico sobrevuelo por la cara oculta de la Luna —un recorrido que no se realizaba desde la era del programa Apolo—, la cápsula Orion se alista para su regreso a la Tierra.
El amerizaje está previsto para las 19:00 (hora de Ecuador), en una operación que será seguida de cerca a nivel mundial por su relevancia científica y simbólica.
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La cobertura oficial comenzará a las 17:30 y podrá seguirse de forma gratuita a través del canal de YouTube de la NASA, así como en sus redes sociales y aplicación móvil. La señal estará disponible aproximadamente 90 minutos antes del aterrizaje, permitiendo a la audiencia conectarse con anticipación a uno de los momentos más esperados de la misión.
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Reingreso: la fase más crítica del retorno
Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen iniciaron los preparativos finales a bordo de la nave Orión, que deberá enfrentarse a uno de los momentos más delicados de la misión: el reingreso a la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora. En esta etapa, el escudo térmico será clave para resistir las temperaturas extremas generadas por la fricción.
La secuencia, que se extiende por aproximadamente 42 minutos, comienza con la separación del módulo de servicio europeo, dejando expuesto el sistema de protección térmica. A partir de ese momento, la cápsula se orienta cuidadosamente para iniciar su descenso en el ángulo preciso, una maniobra determinante para evitar daños estructurales o pérdida de control.
Durante el ingreso, la fricción con la atmósfera genera un intenso calor y provoca la formación de plasma alrededor de la nave, lo que interrumpe temporalmente las comunicaciones con el centro de control. Este silencio, aunque previsto, representa uno de los momentos de mayor tensión para los equipos en tierra. Cuando la señal se restablece, la fase más riesgosa ha quedado atrás.
El escudo térmico, diseñado para soportar condiciones extremas, actúa consumiéndose de forma progresiva para disipar el calor. Tras los ajustes realizados por la NASA luego de Artemis I, esta misión incorpora una trayectoria optimizada que reduce el tiempo de exposición a altas temperaturas.
Superada la reentrada, la cápsula despliega un sistema escalonado de paracaídas que disminuye su velocidad de forma controlada antes del impacto con el océano Pacífico. Una vez en el agua, la nave activa mecanismos de estabilización para garantizar una posición segura.
El amerizaje dará paso a un operativo de recuperación coordinado por fuerzas de Estados Unidos cerca de San Diego, que incluye helicópteros, buzos especializados y protocolos médicos para asistir a la tripulación. Solo tras verificar condiciones de seguridad en la cápsula, los astronautas serán trasladados uno a uno, en un procedimiento que podría completarse en menos de dos horas.