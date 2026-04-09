Zona restringida por Artemis II: lo que debes saber del amerizaje en el Pacífico
La NASA alertó sobre riesgos por restos de la nave Orion durante el regreso de Artemis II y pidió evitar la zona en el Pacífico
Claves del amerizaje
- La NASA pidió evitar el área por la caída de fragmentos durante el descenso.
- Aviones y helicópteros esperan para recuperar a la tripulación tras el amerizaje.
- La cápsula vuelve a más de 40.000 km/h en condiciones controladas.
La NASA lanzó una advertencia poco habitual en la antesala del regreso de la misión Artemis II: evitar la zona donde amerizará la nave Orion por la posible caída de fragmentos.
El retorno de los astronautas está previsto para la noche de este viernes 9 de abril, en un punto del océano Pacífico ubicado a cientos de millas de la costa de San Diego, en California. Sin embargo, el descenso no será visible desde tierra.
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Por qué es peligrosa la zona de amerizaje
Durante una conferencia de prensa, el director líder de vuelo, Jeff Radigan, explicó que el área será una “zona de exclusión bastante grande”, debido a los restos que se desprenden de la nave durante su reingreso a la Tierra.
El proceso comienza 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo de tripulación se separa del módulo de servicio. En ese momento, elementos como paracaídas y componentes estructurales empiezan a caer al océano, generando un riesgo para embarcaciones o personas cercanas.
Por ello, la NASA trabaja junto al Departamento de Defensa de Estados Unidos para controlar el área y ejecutar el operativo de recuperación.
Un despliegue militar y científico para el rescate
El operativo de retorno involucra una compleja logística. La Fuerza Aérea tiene aviones C-17 listos para actuar ante cualquier contingencia, mientras que helicópteros de la Marina serán los encargados de recoger a los astronautas.
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Además, siete aeronaves monitorean el descenso y la base de Pearl Harbor forma parte del sistema de apoyo. Tras el amerizaje, los equipos deberán esperar entre 30 y 45 minutos antes de acercarse, hasta que los restos dejen de representar un peligro.
Velocidad extrema y condiciones controladas
La nave Orion reingresará a la atmósfera a una velocidad de 40.233 kilómetros por hora, tras haber recorrido más de 643.000 kilómetros en una misión de 10 días alrededor de la Luna.
Según la agencia, las condiciones climáticas son favorables, y la zona fue seleccionada por sus aguas tranquilas, lo que aumenta las probabilidades de un descenso seguro.
Quiénes regresan a la Tierra
- Reid Wiseman
- Christina Koch
- Victor Glover
- Jeremy Hansen
En su último día en el espacio, los astronautas se concentran en preparar la nave para el regreso, siguiendo protocolos clave para garantizar un amerizaje seguro.
Lo que pasará después del amerizaje
Una vez rescatados, los astronautas serán sometidos a evaluaciones médicas y pasarán un periodo de recuperación junto a sus familias. La NASA adelantó que podrían tardar semanas en ofrecer declaraciones públicas.
El regreso de Artemis II no solo marca un paso clave en el programa que busca llevar nuevamente humanos a la Luna, sino que también evidencia la complejidad y los riesgos reales detrás de cada misión espacial.
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- Fecha: Viernes 10 de abril de 2026
- Hora: 19:00 (hora de Ecuador)
- Transmite: en la cuenta de YouTube de la NASA, sus redes sociales y aplicación